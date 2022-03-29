Четыре человека погибли при пожаре в Костанае

Огонь распространился по второму этажу на площади 100 квадратных метров. На месте пожара обнаружено обгоревшее тело гражданина 1988 года рождения, арендующего помещение. Его сожительница, 1985 года рождения, пострадавшая при пожаре, скончалась в карете скорой помощи. В соседней комнате пожарные нашли тела двух девочек, 2011 и 2013 года рождения, которые находились в гостях у родственников", - сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Причина пожара устанавливается. В тушении огня были задействованы 23 сотрудника ДЧС и 5 единиц спецтехники.