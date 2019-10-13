Темиртау. 12 октября. Kazakhstan Today - Четыре человека погибли в ДТП на автодороге Темиртау - Астана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, 11 октября в Бухаржырауском районе, в 2 километрах от Темиртау, 66-летний водитель автомашины "Volkswagen", двигаясь со стороны улицы С. Разина, выехал на полосу встречного движения автодороги Темиртау - Астана и совершил столкновение с грузовой автомашиной марки "Scania" под управлением 28-летнего мужчины.

"В результате ДТП водитель автомашины "Volkswagen" и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК", - проинформировали в полиции.

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