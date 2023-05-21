Десять школьников госпитализированы с отравлением в Алматинской области

В результате ДТП козырек упал и жители дома не могли выйти на улицу до приезда спасателей

Фото: YK-news.kz

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Усть-Каменогорск. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП произошло 20 мая около 3.00 на бульваре Гагарина, сообщает - ДТП произошло 20 мая около 3.00 на бульваре Гагарина, сообщает YK-news.kz





По информации департамента полиции ВКО, 35-летний водитель Subaru Forester уснул во время управления авто и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на опору подъездного козырька. Пострадавших нет. В отношении водителя составлен административный протокол.





В результате ДТП козырек упал и жители дома не могли выйти на улицу до приезда спасателей. Сотрудники ДЧС ВКО, прибыв на место происшествия, при помощи гидравлического инструмента отодвинули упавший козырек.