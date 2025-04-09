08.04.2025, 12:16 25941
Девочку насмерть сбили в Алматы: водитель грузовика арестован
Фото: pixabay.com
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Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы водитель грузовика арестован на два месяца по делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла семилетняя девочка, сообщает прокуратура мегаполиса.
В отношении водителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет", - заявили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Алатауском районе грузовик насмерть сбил девочку на пешеходном переходе.
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09.04.2025, 12:12 5276
Семь детей пострадали в ДТП с микроавтобусом в Косшы
Фото: Telegram/Kris_p_astana
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Перевозивший детей в детский сад микроавтобус въехал в остановочный павильон в городе Косшы, сообщили агентству в департаменте полиции Акмолинской области.
Информация о ДТП поступила в полицию 9 апреля 2025 года около 7 утра. Авария произошла в жилом массиве "Лесная поляна".
ДТП произошло между маршрутным автобусом марки "Ивеко" и микроавтобусом марки "Тойота" возле одного из местных магазинов. После столкновения с "Ивеко" микроавтобус "Тойота" по инерции врезался в автобусный павильон. В микроавтобусе находились 10 детей, которых перевозили в детский сад. Семь из них были доставлены в городскую больницу города Астаны для дальнейшего обследования", - рассказали в департаменте.
На месте происшествия проводятся все необходимые мероприятия для установления точных обстоятельств аварии и виновных лиц. После их завершения будут приняты все соответствующие меры.
Ранее в Косшы под колесами автомобиля погибла оставленная без присмотра двухлетняя девочка.
09.04.2025, 11:25 6136
30 сайгаков утонули в водохранилище на западе Казахстана
Фото: Depositphotos
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Уральск. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 30 сайгаков утонули в Муратсайском водохранилище Бокейординского района Западно-Казахстанской области, сообщает портал "Мой город".
По подсчетам утонуло 30 сайгаков. Из них - пять самок, остальные самцы. Согласно алгоритму, туши сайги извлекли из воды и утилизировали в специальных траншеях. Составили необходимые акты. Возле этого водоема пути миграции сайгаков. С прошлого года в том месте много воды, по сравнению с тем, как было раньше. Ослабевшие животные не смогли выбраться на берег и утонули. Сейчас мы установили дежурство, чтобы не допустить такого. Ситуация стабильная", - заявил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов.
По словам руководителя территориальной инспекции, в южных районах области находят туши павших животных как сотрудники "Охотзоопрома", так и местные жители. После заключения ветврачей, если животное не имеет инфекционного заболевания, его утилизируют.
С начала 2025 года утилизировали 290 туш сайгаков, учитывая 30 утонувших. Массового падежа нет. Всего на территории области насчитывается 2,3 миллиона сайгаков. Продолжительность их жизни в дикой природе составляет 5-6 лет. Зима в этом году для сайгаков была благоприятная", - добавил Нурлан Рахимжанов.
Напомним, в конце марта туши сайгаков обнаружили в области Улытау.
В Комитете лесного хозяйства и животного мира заявили, что случаи обнаружения павших сайгаков также зафиксированы в ряде других регионов. По данным ведомства, наибольшее количество погибших сайгаков обнаружены в ареалах естественного обитания области Ұлытау, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях. В комитете пояснили, что установленные случаи связаны с естественной смертностью.
Между тем, вопрос регулирования численности сайги уже не первый является одной из наиболее обсуждаемых тем в обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Еще осенью 2023 года сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове 200 тысяч парнокопытных. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным, и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. В ноябре на мясоперерабатывающих предприятиях начали производить тушенку из сайгачатины.
В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Ранее на пресс-конференции в правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, разрешат ли в стране снова отстреливать антилоп.
09.04.2025, 09:22 7901
Жуткое ДТП произошло в Алматы: погибли дорожные рабочие
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В 01.30 ночи в Алатауском районе Алматы произошло страшное ДТП, в результате которого погибли двое дорожных рабочих.
Водитель мотоцикла, следуя по проспекту Рыскулова в западном направлении, допустил столкновение с автомашиной марки "Мерседес", которая следовала попутно. Далее, продолжив движение, мотоциклист допустил наезд на трех пешеходов - двух мужчин и одну женщину, которые занимались дорожными работами. К сожалению, двое мужчин скончались на месте происшествия, женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Управлением дознания ДП Алматы по факту ДТП, повлекшего смерть двух человек, возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.
08.04.2025, 18:25 19651
В Акмолинской области пять населенных пунктов оказались отрезаны от сообщения из-за паводков
Фото: МЧС РК
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Кокшетау. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области пять населенных пунктов Астраханского района оказались отрезаны от сообщения из-за паводков, сообщает Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На данный момент от сообщения отрезаны пять населенных пунктов Астраханского района - это села Старый Колутон, Ягодное, Новый Колутон, Енбек и Караколь. Уровень реки Калкутан идет на спад, наблюдается снижение, обстановка стабильная", - заверили в ведомстве.
Подчеркивается, что сотрудниками оперативно-спасательного отряда круглосуточно ведется дежурство.
Подвозится питьевая вода, на случай отключения электричества подвезены электрогенераторы в необходимом количестве", - добавил в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за паводков от мира отрезаны более 20 населенных пунктов.
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.
07.04.2025, 19:09 43211
В Казахстане из-за паводков от мира отрезаны более 20 населенных пунктов
Фото: МЧС РК
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Активные противопаводковые мероприятия продолжаются по всей территории Казахстана. С начала марта откачано более 2,9 миллиона кубических метров воды, уложено более 585 тысяч мешкотар и 44 тысячи тонн инертных материалов. Также проведены работы по очищению более 838 тысяч метров водоотводных арыков, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятиях участвуют 1405 человек, а также 330 единиц техники, 108 мотопомп и 28 плавсредств. Для обеспечения безопасности в условиях паводковой опасности задействованы сотрудники МЧС, МВД, НГ, МО, МИО и других организаций.
На автомобильных дорогах остаются на контроле 50 переливов и 6 размытых участков, а без транспортного сообщения остаются 24 населенных пункта. За период паводков эвакуировано 286 человек, из которых 51 находится в пунктах временного размещения, а 213 эвакуированных проживают у родственников, вернулись домой 22.
Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает оперативно реагировать на изменения паводковой ситуации, обеспечивая безопасность граждан и минимизируя возможные риски.
Ранее сообщалось, что в целях стабилизации ситуации вдоль рек Кайракты и Боксу были проведены контролируемые взрывные работы для снятия ледяных заторов. В населенных пунктах также проведены мероприятия по укреплению береговой линии с использованием инертных материалов и мешкотары, а также организован отвод талых вод.
06.04.2025, 19:22 77516
Двухлетняя девочка погибла под колесами автомобиля во дворе дома в городе Косшы
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Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двухлетняя девочка погибла под колесами автомобиля во дворе дома в городе Косшы, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
5 апреля в одном из жилых дворов в городе Косшы водитель, следуя на автомобиле "Киа Спортейдж", совершил наезд на несовершеннолетнюю 2023 года рождения. Девочка скончалась на месте происшествия", - проинформировали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.
Напомним, ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились казахстанцы, которые крайне обеспокоены случаями ДТП во дворах жилых домов. По их словам, в стране практически ежегодно во дворах происходят жуткие аварии с участием несовершеннолетних. В результате ДТП дети получают серьезные травмы или погибают. В связи с чем жители РК предлагают депутатам выступить с инициативой о внесении изменений в ПДД, связанных со снижением скоростного режима во дворах жилых домов.
Надо отметить, что придомовая территория, где зачастую располагаются детские площадки и которая по определению должна быть безопасной, нередко оказывается страшным местом.
К примеру, в декабре прошлого года в Актобе во дворе многоэтажек трехлетняя девочка оказалась под колесами автомобиля.
Несколько лет назад в Павлодаре водитель сбил подростка во дворе дома, а в Астане автомобилист во время парковки наехал на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Безответственные водители подвергают опасности не только детей, но и взрослых. В частности, в прошлом году пьяная астанчанка насмерть сбила женщину и наехала на три машины во дворе жилого комплекса.
Стоит напомнить, что еще в СССР во многих городах перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, которые ограничивают скорость движения машин до 5 км/час.
Действительно, во многих городах Советского Союза перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, ограничивающие скорость движения автомобильного транспорта до 5 км/час. Все граждане СССР знали, что и милиция, и суд, и прокуратура, и партийный комитет в 99% случаев будут на стороне пешехода", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
По его словам, в действующих ПДД Казахстана разрешается движение транспорта в жилых зонах и на дворовых территориях со скоростью не более 20 км/час.
Однако установлено, что допустимый показатель превышения скорости в стране - 10 км/час. Следовательно, водитель может безнаказанно мчаться по двору жилого дома со скоростью, например, 29 км/час, и при этом он не будет наказан, потому что, по сути своей, не нарушает ПДД", - отмечает эксперт.
Он также привел пример трагедии, которая произошла во дворе одного из домов Алматы.
В Бостандыкском районе под колесами автомашины погиб трехлетний ребенок. 23-летний водитель автомашины марки Subaru, следуя по подъездной дороге к многоэтажному дому, при совершении левого поворота на большой скорости допустил наезд на мальчика 2017 года рождения, который катался на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия", - сообщил юрист.
Кроме того, подчеркнул специалист, фиксирование нарушений установленной скорости в жилых зонах и на дворовых территориях не производится, данный вопрос пока никак не урегулирован.
Как показала практика, действительно, практически во всех дворах жилых домов отсутствуют специальные камеры, которые могут выявить нарушения по установленной скорости движения ТС. Возвращаясь к ранее сказанному инциденту, в связи с отсутствием камер, которые могли действительно зафиксировать, что водитель ехал на большой скорости, основным доказательством такого явилось нахождение жильцов данного дома на улице в момент езды на большой скорости водителя. Только это помогло установить виновного, который в свою очередь был намерен уехать с места происшествия", - добавил эксперт.
В свою очередь известный юрист Сергей Уткин отметил, что, прежде чем ставить вопрос о снижении указанного предела, необходимо получить и изучить статистику ДТП во дворах и жилых зонах.
Если причиной многих ДТП или тяжести последствий была именно скорость в пределах от 5 до 20 км/ч, тогда, конечно, можно ставить вопрос о снижении. Но этот вопрос должны сначала исследовать ученые и дать соответствующие рекомендации", - заявил он.
Необходимо отметить, что подобные инциденты зачастую происходят не только в Казахстане, но и во многих странах постсоветского пространства.
К примеру, в России СМИ буквально переполнены новостями о трагедиях. В частности, в Калининграде водитель BMW снесла мальчика во дворе жилого дома. А осенью прошлого года в этом же городе машина во дворе дома насмерть сбила 3-летнего малыша, который не дожил до своего четырехлетия один день. Также в Новосибирске во дворе дома в прошлом году автомобиль сбил первоклассника. В Москве в августе прошлого года во дворе жилого дома машина сбила девочку.
В Уфе водитель иномарки во дворе дома сбил 10-летнего мальчика.
Кроме того, в позапрошлом году в столице Беларуси Минске во дворе жилого дома ребенок попал под колеса автомобиля. Еще один случай произошел в Минске в 2022 году. Тогда во дворе под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик.
На сайте информационного агентства проводился опрос на данную тему, который показал, что подавляющее большинство казахстанцев выступают за ограничение скорости для автотранспорта во дворах жилых домов.
06.04.2025, 15:35 84546
В Акмолинской области водитель проигнорировал предупреждение о закрытии дороги и погиб
Фото: скриншот из видео kokshetaulifekz
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Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области водитель проигнорировал предупреждения о закрытии дороги, и внедорожник унесло течением. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
5 апреля 2025 года на 963-м километре автодороги Астана - Атбасар - Жаксы - Рузаевка - Сарыколь - Костанай - граница РФ, несмотря на выставленный пост полиции и введенные ограничения из-за затопления дороги, водитель решил нарушить запрет и попытался объехать закрытый участок. Во время пересечения затопленного участка автомобиль был унесен течением и скрылся под водой", - проинформировали в полиции.
По данным ведомства, в машине находились три человека.
Два пассажира были спасены благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и спасателей. На текущий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тело водителя было найдено в 02.30. Сотрудники полиции и службы ЧС в очередной раз обращаются к гражданам с убедительной просьбой строго соблюдать требования безопасности и не пересекать паводкоопасные участки автодорог при введенных ограничениях движения", - отметили в департаменте.
Ранее в МЧС рассказали о паводковой ситуации в Акмолинской области.
06.04.2025, 14:51 83746
Паводки в Абайской области: вода пришла в одно из сел региона
Фото: акимат области Абай
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Семей. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Красный Яр Бородулихинского района вода зашла на придомовые территории, расположенные вблизи реки.
По данным акимата, 5 апреля в 20.35 из-за ледяного затора на реке Уба повысился уровень воды, что привело к угрозе затопления придомовых территорий на одной из улиц села Красный Яр Бородулихинского района. Для устранения угрозы в село были направлены силы и средства чрезвычайных служб, местных исполнительных органов, оперативно-спасательного отряда и полиции. Работы по ликвидации угрозы продолжаются.
Вчера вечером в целях безопасности 26 жителей улицы, расположенной рядом с рекой, по собственной инициативе временно разместились в здании школы. Кроме того, представители местных исполнительных органов перевезли скот жителей, чьи дворы могут быть затоплены, на другие фермерские хозяйства", - уточнили в акимате.
Сегодня рано утром аким области Берик Уали прибыл в Бородулихинский район.
По словам акима района Айдара Ибраева, вода зашла на около 30 придомовых территорий, расположенных вблизи реки.
В населенном пункте создан оперативный штаб под руководством заместителя акима области Димитрия Гарикова. Для устранения ледяного затора и полного открытия русла реки проводятся ледовзрывные работы.
Также предпринимаются меры, чтобы не допустить проникновения воды в другие дворы. Глава региона поручил ответственным службам держать ситуацию под строгим контролем.
Красный Яр - одно из сел района, где ежегодно возникает угроза подтопления. Ситуация в населенном пункте находится под моим личным контролем со вчерашнего вечера. Поручаю акиму района и соответствующим структурам провести разъяснительную работу среди населения и держать ситуацию под постоянным контролем. Ледовзрывные работы необходимо завершить до вечера", - сказал аким области.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?