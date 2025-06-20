19.06.2025, 14:29 63256
Девятилетний ребенок и мужчина погибли в колодце с мусором в Актюбинской области
Мужчина бросился спасать упавшую в десятиметровый колодец девочку
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Актобе. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Девятилетняя девочка и мужчина, пытавшийся ее спасти, погибли в колодце с мусором в селе Жарлы Байганинского района Актюбинской области, сообщили в региональном ДЧС.
По данным ведомства, 9-летняя девочка, находясь во дворе частного дома, упала в наполненный мусором колодец глубиной около 10 метров.
Пытаясь спасти ребенка, в колодец спустился и мужчина 1987 года рождения, однако выбраться обратно не смог", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Прибывшие спасатели извлекли ребенка и мужчину из колодца в бессознательном состоянии. Несмотря на оказанную медпомощь, они оба скончались.
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20.06.2025, 12:31 13386
Автобус въехал в здание закусочной в Алматы
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы утром 20 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.
Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
Около 07.00 утра транспортное средство въехало в здание, расположенное на пересечении улиц Жандосова - Яссауи", - сообщил источник.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло в 06.15 утра в Ауэзовском районе Алматы.
Водитель автобуса марки Yutong, следуя по улице Жандосова в восточном направлении, при повороте налево не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Chevrolet Cobalt, которая стояла на перекрестке в южном направлении по улице Яссауи в ожидании разрешающего сигнала светофора. Далее автобус продолжил движение и допустил наезд на строение", - уточнили в полиции.
В ДТП никто не пострадал. В причинах аварии разбирается управление полиции Ауэзовского района.
Напомним, 10 июня в Турксибском районе Алматы пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пятью автомобилями.
2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон. Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
20.06.2025, 12:28 11456
Пожар в резервате "Акжайык": почти 300 тонн воды сбросили с вертолетов
Фото: telegram/112 KZ
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Атырау. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 300 тонн воды сбросили с вертолетов Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана при тушении пожара в резервате "Акжайык" Атырауской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Два вертолета МЧС продолжают тушение пожара с воздуха: сброшено 288 тонн воды. Сегодня авиацией МЧС проведено 20 сбросов воды. Всего с начала ликвидации горения посредством вертолетной техники произведено 96 сбросов воды объемом свыше 288 тонн", - заявили в пресс-службе.
Дополнено. 20.06.2025, 17.10
Аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе заседания оперативного штаба заявил, что после ликвидации пожара в резервате "Акжайык" будет разработан комплексный план действий, сообщает пресс-служба акимата региона.
Мы должны извлечь из этого выводы и системно подойти к решению проблемы. После завершения ликвидационных работ совместно с Министерством экологии и Министерством по чрезвычайным ситуациям будет разработан и принят комплексный план, направленный на предотвращение подобных случаев в будущем", - подчеркнул глава региона.
Напомним, с 13 июня для ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС, государственного природного резервата "Акжайык", лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении приняли участие более 110 человек и около 30 единиц техники.
15 июня вертолетом Ми-8 АО "Казавиаспас" было произведено 33 сброса воды, общий объем составил 100 тонн. В настоящее время продолжаются работы по устранению тления на одном очаге площадью 7 га.
17 июня стало известно, что пожар локализован на площади 805 га.
20.06.2025, 09:16 22096
Ураган в Павлодарской области: в Аксу погибла женщина
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Павлодар. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера вечером в Аксу женщина погибла во время урагана, сообщает Pavlodarnews.kz.
Женщину проткнуло упавшим деревом в области грудной клетки. На месте медики констатировали смерть женщины 1968 года рождения, которая получила травмы, несовместимые с жизнью", - прокомментировали в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.
Ураган накрыл Павлодарскую область во второй половине дня. Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи. Сильный ветер повредил детские площадки, автобусные остановки, повалил деревья, которые повредили автомобили, а также травмировали людей.
По данным пресс-службы Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, в Экибастузе упавшее дерево травмировало девушку 1997 года рождения и женщину. В Павлодаре за медицинской помощью обратились женщины 1991 и 1997 годов рождения, парень 2007 года рождения, девочка 2013 года рождения и двое детей 2020 года рождения. Кроме того, в областном центре резко захлопнувшимися воротами ударило мужчину 1968 года рождения. В Аксу дерево упало на ребенка 2014 года рождения. Все пострадавшие получили ушибы, рваные раны и ссадины.
Дополнено. 20.06.2025, 10.20.
По данным экстренных служб, пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Один случай летальный", - уточнили в акимате Павлодарской области.
По данным ведомства, скорость штормового ветра достигала 43 метров в секунду. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре. В областном центре повреждены кровли 47 объектов, в том числе 6 социальных учреждений. В Аксу и Экибастузе пострадали 23 объекта, в Баянаульском районе - 7 объектов, также зафиксированы повреждения зданий в Майском и Павлодарском районах.
Перебои с электроснабжением наблюдаются в городах и районах области. В настоящее время отключение электроснабжения зафиксировано в городе Аксу и Баянаульском районе.
Идут работы по устранению последствий стихии. Ведется восстановление 16 опор линий связи и электропередачи. Работают более 300 человек и 103 единицы спецтехники. Все службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме", - проинформировали в акимате.
19.06.2025, 19:54 51356
Работа Экибастузского энергоузла восстановлена после аварийного отключения
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Экибастуз. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Энергоснабжение по линиям ВЛ-500 кВ в Экибастузском энергоузле восстановлено после аварийного отключения 19 июня, сообщает пресс-служба KEGOC.
Ликвидированы последствия аварийных отключений линий электроэнергии. Специалисты оперативно восстановили и обеспечили стабильную работу энергосистемы, минимизировав последствия для южной зоны единой энергосистемы Казахстана и объединенной энергосистемы Центральной Азии.
В 19.08 восстановили параллельную работу северной и южной зоны Казахстана, начата работа по снятию ограничения энергоснабжения потребителей", - сообщили в KEGOC.
Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи.
19.06.2025, 18:17 54591
Жители Экибастуза остались без электричества
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Экибастуз. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за неблагоприятных погодных условий в Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи, сообщает пресс-служба акционерного общества KEGOC.
Предварительный объем ограничений мощности, вызванных срабатыванием противоаварийной автоматики, составил около 800 мегаватт. В настоящее время специалисты работают над включением линии 500 киловольт и восстановлением работы энергосистемы. Ориентировочное время восстановления линии составляет от 1,5 до 2 часов. По завершении ремонтных работ будет предоставлена дополнительная информация", - заверили в компании.
Напомним, зимой часть Медеуского района Алматы осталась без электричества.
19.06.2025, 11:33 69001
Полигон ТБО загорелся в Алматинской области
Фото: Кадр из видео
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Конаев. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Полигон твердых бытовых отходов загорелся вблизи села Узынагаш Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Полигон ТБО находится на балансе местных исполнительных органов. Общая площадь объекта составляет 10 гектаров, глубина залегания отходов - от 3 до 7 метров. Предварительная площадь загорания 1 гектар. Ликвидация загорания проводится с применением методов проливки и рекультивации отходов", - проинформировали в департаменте.
По данным ДЧС, в тушении пожара задействованы 25 человек и 12 единиц техники.
Работы по полной ликвидации и рекультивации участка продолжаются", - заверили в ведомстве.
Напомним, в 2020 году крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов произошел в Илийском районе Алматинской области.
19.06.2025, 11:14 68766
В Алматы один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП
По факту ДТП возбуждено уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Алматы. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы один человек погиб и трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Медеуском районе, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Водитель автомашины марки Audi, следуя по Кульджинскому тракту в северном направлении, Северный проспект Рыскулова, не справился с рулевым управлением и, выехав на восточную обочину, допустил наезд на препятствие, а именно металлический отбойник. В результате данного ДТП пассажир автомашины скончался на месте происшествия. Водитель и еще два пассажира с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения", - проинформировали в департаменте.
Подчеркивается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Ранее трое взрослых и ребенок погибли в аварии в Павлодарской области.
18.06.2025, 20:48 101501
В одной из школ Петропавловска во время вручения аттестатов обрушился потолок
В результате происшествия никто не пострадал
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Петропавловск. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 18 июня во время вручения аттестатов выпускникам в актовом зале КГУ "Средняя школа № 9 имени Ахмета Байтурсынулы" произошло частичное обрушение потолочной плитки, сообщает @social_media_kz.
По сообщению администрации школы, в результате происшествия никто не пострадал. Плитка частично обрушилась в задней части актового зала на площади около 13 квадратных метров.
В момент происшествия в помещении находилось порядка 100 человек. Сразу после обрушения мероприятие было перенесено на территорию школы и было продолжено согласно сценарию. Ремонт в актовом зале проводился более 20 лет назад", - сообщили в управлении образования региона.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. По ее итогам будет составлен акт осмотра помещения и приняты необходимые меры по устранению последствий.
Ранее в Экибастузе в одном из торговых домов частично обрушился потолок.
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