Девятилетний ребенок и мужчина погибли в колодце с мусором в Актюбинской области

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Актобе. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Девятилетняя девочка и мужчина, пытавшийся ее спасти, погибли в колодце с мусором в селе Жарлы Байганинского района Актюбинской области, сообщили в региональном ДЧС.





По данным ведомства, 9-летняя девочка, находясь во дворе частного дома, упала в наполненный мусором колодец глубиной около 10 метров.





Пытаясь спасти ребенка, в колодец спустился и мужчина 1987 года рождения, однако выбраться обратно не смог", - рассказали в пресс-службе ведомства.





Прибывшие спасатели извлекли ребенка и мужчину из колодца в бессознательном состоянии. Несмотря на оказанную медпомощь, они оба скончались.