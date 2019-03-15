До 15 суток ареста грозит женщине за курение в самолете сообщением Алматы - Караганда

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - С авиарейса Алматы - Караганда, выполняемого авиакомпанией "Эйр Астана" за курение на борту сняли 32-летнюю женщину, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, в линейный отдел полиции в аэропорту Караганды поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна авиакомпании "Эйр Астана", выполнявшего рейс сообщением Алматы - Караганда, находится правонарушитель.

В ходе проверки была установлена 32-летняя жительница Караганды, которая курила на борту лайнера, тем самым нарушив правила безопасности полетов. По акту командира воздушного судна она была снята с рейса", - рассказали в транспортной полиции.

Аналогичный случай был зарегистрирован линейным отделом полиции в аэропорту Алматы. Правонарушителем оказался 39-летний гражданин Узбекистана, который курил на борту авиарейса сообщением Стамбул - Алматы - Ташкент. По акту командира воздушного судна он также был снят с рейса.

Сотрудниками транспортной полиции по вышеуказанным фактам составлены административные протоколы и направлены в Комитет гражданской авиации МИИР РК для привлечения данных правонарушителей к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф 200 МРП, либо административный арест до 15 суток", - уточнили в пресс-службе.

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