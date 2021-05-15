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ДТП с автобусом в Павлодаре: пострадали 8 пассажиров

14.05.2021 11692
ДТП с автобусом в Павлодаре: пострадали 8 пассажиров
ПАВЛОДАР. 14 МАЯ - Сегодня утром в Павлодаре пассажирский автобус врезался в столб и рекламный щит. В результате аварии пострадали двое детей и восемь взрослых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 07.43 водитель маршрутного автобуса №38, двигаясь по улице Торайгырова, на пересечении с улицей Академика Бектурова, не справившись с управлением, совершил наезд на столб освещения, дорожный знак и рекламный щит", - пишет Павлодар-онлайн со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.

 
По данным областного управления здравоохранения, в результате ДТП медицинская помощь понадобилась шестилетнему ребенку, 15-летнему подростку и шестерым взрослым. Все восемь человек были госпитализированы.
 
Медицинское освидетельствование показало, что водитель, управлявший автобусом, был трезв.
 

ДТП произошло из-за плохого самочувствия водителя. Стоит отметить, что утренний медосмотр он прошел без замечаний, самочувствие ухудшилось во время рейса. Имеются пострадавшие. Водитель и кондуктор находятся в больнице", - прокомментировали случившееся в обслуживающем маршрут №38 автобусном парке №1.

 
В полиции добавили, что факт ДТП зарегистрирован. Сейчас по нему проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.
 

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