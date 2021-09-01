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ДТП в Кызылорде: по вине пьяного водителя погибли два человека

31.08.2021 5158
ДТП в Кызылорде: по вине пьяного водителя погибли два человека
Фото: из открытых источников
КЫЗЫЛОРДА. 31 АВГУСТА - Два человека погибли по вине пьяного водителя в Кызылординской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в областном департаменте полиции, ранее мужчина был лишён прав на пять лет. 
 

29 августа, в 05.46, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на одной из центральных улиц Кызылорды врезался в стоящую перед светофором служебную автомашину скорой помощи. В результате ДТП два человека были доставлены в медицинское учреждение, где скончались от полученных травм. В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Кроме того, выяснилось, что в ноябре 2016 года он был лишен права управления транспортным средством на пять лет". 


В настоящее время по факту ДТП проводится досудебное расследование. Водитель автомобиля Toyota водворен в изолятор временного содержания.
 

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