ДТП в Кызылорде: по вине пьяного водителя погибли два человека

Фото: из открытых источников

КЫЗЫЛОРДА. 31 АВГУСТА - Два человека погибли по вине пьяного водителя в Кызылординской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в областном департаменте полиции, ранее мужчина был лишён прав на пять лет.

29 августа, в 05.46, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на одной из центральных улиц Кызылорды врезался в стоящую перед светофором служебную автомашину скорой помощи. В результате ДТП два человека были доставлены в медицинское учреждение, где скончались от полученных травм. В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Кроме того, выяснилось, что в ноябре 2016 года он был лишен права управления транспортным средством на пять лет".





В настоящее время по факту ДТП проводится досудебное расследование. Водитель автомобиля Toyota водворен в изолятор временного содержания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства