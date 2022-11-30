Два автомобиля провалились под лед в Карагандинской области

Фото: МЧС РК
Караганда. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 28 ноября в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, вблизи поселка Г. Мустафина, при переправе через реку Нура под лед провалились две автомашины. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным ведомства, в автомашине "Газель" находились 3 человека, в автомашине "Мерседес" - 6 человек, из них 2 детей.
Отмечается, что люди не пострадали, водители и пассажиры вышли самостоятельно до погружения машин под воду.
В МЧС напомнили, что езда по водоему представляет большую опасность.
Если нет другого выхода и поблизости отсутствует обычная дорога, передвигаться по льду нужно с соблюдением следующих правил:
- как можно ближе к береговой линии;
- если впереди уже есть следы другого транспорта, то можно передвигаться рядом с ними; не рекомендуется ехать по следам, так как лед может не выдержать проезда двух транспортных средств;
- при движении следует избегать крутых поворотов;
- не рекомендуется отправляться в дорогу одному.
Что делать, если вы провалились под лед
- Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание.
- Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой.
- По-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед.
- Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу.