Два автомобиля провалились под лед в Карагандинской области

Фото: МЧС РК

В автомобилях находились 9 человек, в том числе 2 детей

Караганда. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 28 ноября в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, вблизи поселка Г. Мустафина, при переправе через реку Нура под лед провалились две автомашины. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

По данным ведомства, в автомашине "Газель" находились 3 человека, в автомашине "Мерседес" - 6 человек, из них 2 детей.

Отмечается, что люди не пострадали, водители и пассажиры вышли самостоятельно до погружения машин под воду.

В МЧС напомнили, что езда по водоему представляет большую опасность.

Если нет другого выхода и поблизости отсутствует обычная дорога, передвигаться по льду нужно с соблюдением следующих правил:

как можно ближе к береговой линии; если впереди уже есть следы другого транспорта, то можно передвигаться рядом с ними; не рекомендуется ехать по следам, так как лед может не выдержать проезда двух транспортных средств; при движении следует избегать крутых поворотов; не рекомендуется отправляться в дорогу одному.

Что делать, если вы провалились под лед