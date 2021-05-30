Два человека погибли и шесть пострадали в Чарынском каньоне

ТАЛДЫКОРГАН. 29 МАЯ - Сегодня в результате грязеселевого выброса в Чарынского каньоне два человека погибли, шестеро пострадали и один пропал без вести, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МЧС РК, сообщение о грязеселевом выбросе по нижней части Чарынского каньона поступило в ДЧС Алматинской области сегодня, в 13.35.

В результате пострадали шесть человек и погибли два человека, из них один несовершеннолетний. Один человек пропал без вести", - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Он отметил, что пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Ведутся поиски без вести пропавшего.

В МЧС также сообщили, что грязеселевой выброс произошёл в связи с резким изменением погодных условий: в районе прошел кратковременный ливень с градом, продолжительностью около 15 минут.

На месте происшествия работает 31 сотрудник (8 единиц техники) ДЧС Алматинской области, 4 бригады скорой медицинской помощи, представители местных исполнительных органов и сотрудники полиции.

В ДЧС Алматинской области также создан оперативный штаб, организована работа горячей линии психологической поддержки по телефонам: 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18.

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