Два человека погибли и трое травмированы в массовом ДТП на трассе в Алматинской области

Талдыкорган. 21 декабря. Kazakhstan Today - Полиция Алматинской области проводит расследование ДТП с участием пяти автомашин на трассе Западная Европа - Западный Китай, в котором погибли два человека и трое травмированы, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службе ДП Алматинской области, дорожная авария произошла сегодня ночью на 192 километре республиканской автодороги. В результате, на месте происшествия погибли 43-летняя женщина и 30-летний мужчина, а также в больницу с различными травмами госпитализированы три человека.

По данному факту полиция региона проводит досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.

Дорожная авария произошла с участием трех грузовых автомашин и двух легковых. Среди них спецавтомашина патрульной полиции "Хюндай-Элантра", прибывшая к месту происшествия для оформления ДТП. В ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля "Тойота-Карина-Е", двое из которых погибли", - отметили в пресс-службе.

В ДП отметили, что никто из полицейских в аварии не пострадал, а патрульная автомашина получила технические повреждения. Расследованием по факту ДТП занимается сотрудники областного Следственного управления.

Полиция призывает водителей соблюдать осторожность в связи с гололедом, образовавшимся на автодорогах из-за погодных условий

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства