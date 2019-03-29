Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Туркестанской области

Туркестан. 28 марта. Kazakhstan Today - Два человека погибли, пятеро пострадали в результате ДТП в Ордабасинском районе Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.
На трассе столкнулись микроавтобус "Ниссан" и легковой автомобиль ВАЗ. По информации полицейских районного отдела полиции, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. Из-за сильнейшего удара автомобиль превратился в груду искореженного металла, пишет otyrar.kz.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения при эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть). Назначены экспертизы.
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