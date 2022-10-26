Два человека погибли в результате ДТП с лошадью в Павлодарской области

Павлодар. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупное ДТП произошло на трассе в 15 км от села Чернорецк.
23 октября в 00.58 на станцию скорой медицинской помощи поступило сообщение, что две машины врезались в лошадь, сообщает "Павлодар-онлайн".
На место направили бригаду скорой помощи и группу Центра медицины катастроф. Двоих пострадавших спасти не удалось - мужчины 29 и 35 лет получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще двоих пациентов - 36-летнего мужчину и 30-летнюю женщину бригада ЦМК доставила в павлодарскую городскую больницу № 1.