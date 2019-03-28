Система Orphus

Два человека пострадали при столкновении скорой помощи с иномаркой в Алматы

27.03.2019, 12:13 7399
Два человека пострадали при столкновении скорой помощи с иномаркой в Алматы
Фото: www.inalmaty.kz
Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - В Алматы водитель и фельдшер скорой помощи пострадали после того, как в их машину на большой скорости врезалась иномарка, передает Kazakhstan Today.
 
Авария произошла прошлой ночью в микрорайоне Калкаман, на пересечении улиц Байзак-батыра и Ашимова. 20-летний водитель автомобиля марки "Mercedes" проигнорировал знак "Уступи дорогу" и на полном ходу врезался в скорую. Неотложка перевернулась на бок, легковушку отбросило в сторону, пишет inAlmaty.kz.
 
В результате пострадали водитель и фельдшер скорой помощи. В управлении здравоохранения города Алматы сообщили, что фельдшера, 1995 года рождения, доставили в Городскую больницу №7. Он получил сотрясение мозга, различные ушибы и повреждения поясничной области. Состояние больного средней степени тяжести, стабильное. Водителю диагностировали закрытую травму грудной клетки, назначено наблюдение у травматолога в поликлинике. 
 
По факту ДТП проводится расследование.
 

Происшествие расследуется в управлении полиции Наурызбайского района. Будут назначены все необходимые экспертизы, после чего материалы дела для принятия решения будут направлены в суд", - сообщили в департаменте полиции города. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая