Два человека пострадали при столкновении скорой помощи с иномаркой в Алматы

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Алматы. 27 марта. Kazakhstan Today - В Алматы водитель и фельдшер скорой помощи пострадали после того, как в их машину на большой скорости врезалась иномарка, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла прошлой ночью в микрорайоне Калкаман, на пересечении улиц Байзак-батыра и Ашимова. 20-летний водитель автомобиля марки "Mercedes" проигнорировал знак "Уступи дорогу" и на полном ходу врезался в скорую. Неотложка перевернулась на бок, легковушку отбросило в сторону, пишет inAlmaty.kz

В результате пострадали водитель и фельдшер скорой помощи. В управлении здравоохранения города Алматы сообщили, что фельдшера, 1995 года рождения, доставили в Городскую больницу №7. Он получил сотрясение мозга, различные ушибы и повреждения поясничной области. Состояние больного средней степени тяжести, стабильное. Водителю диагностировали закрытую травму грудной клетки, назначено наблюдение у травматолога в поликлинике.

По факту ДТП проводится расследование.

Происшествие расследуется в управлении полиции Наурызбайского района. Будут назначены все необходимые экспертизы, после чего материалы дела для принятия решения будут направлены в суд", - сообщили в департаменте полиции города.

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