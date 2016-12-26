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Два человека пострадали в массовой аварии в Алматы26.12.2016
  • Фото: motor.kz
Происшествия  12:23

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня ночью на пересечении проспекта Достык и улицы Кабанбай батыра водитель Audi A7 совершил несколько столкновений и в пешем порядке скрылся с места происшествия.

Несколько дорожно-транспортных происшествий подряд произошли на пересечении Достык и Кабанбай батыра. Водитель Audi A7 во время движения по Достык в северном направлении бьет в заднюю часть Mercedes-Benz W124, который от мощного удара отлетает в сторону припаркованных вдоль дороги автомобилей и врезается в "собрата" - W124, передает Kazakhstan Today.

"После столкновения Audi закрутило, и она ударила Lada Granta, которая зацепила Daewoo Nexia. Как сообщили очевидцы аварии, водитель Audi A7 с места аварии ушел пешком в неизвестном направлении. В происшествии пострадали двое пассажиров из Audi и Mercedes-Benz", - пишет Motor.kz.
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