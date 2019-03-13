Два человека стали жертвами пожара в Акмолинской области

Кокшетау. 28 декабря. Kazakhstan Today - Мужчина и женщина погибли при пожаре в селе Урумкай Бурабайского района Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.





Минувшей ночью в частном доме в селе Урумкай произошел пожар, жертвами которого стали 56-летняя женщина и 48-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.





По данным ведомства, люди задохнулись во время пожара. Его причину и материальный ущерб установит экспертиза.





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