Два подростка и стадо коров попали под колеса джипа в Карагандинской области   

Фото: telegram/Вечерняя Караганда

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Караганда. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Два подростка и девять коров попали под колеса джипа на автодороге Ботакара - Доскей вблизи села Тасшокы в Бухаржырауском районе Карагандинской области.

ДТП произошло 2 июля. За рулем "Ниссана" была 33-летняя женщина, секретарь районного маслихата, депутат от партии Аmanat, сообщает "Вечерняя Караганда".





По данным полиции, она врезалась в стадо коров, затем, потеряв управление, сбила двух подростков 8 и 16 лет, которые на мотоцикле двигались в попутном направлении.





Дети с различными травмами доставлены в больницу.





Ранее сообщалось, что в Казахстане на участках республиканских автотрасс, где зафиксировано наибольшее количество ДТП с участием животных, дорожники устанавливают муляжи лошадей и коров.





В Казахстане регулярно происходят ДТП из-за домашних животных, владельцы которых не следят за их выпасом. Коровы, лошади и овцы выходят на скоростные трассы или пасутся возле железнодорожных путей и часто попадают под колеса автомобилей или поезда. При этом в авариях с участием животных часто гибнут люди. Однако хозяева животных отделываются всего лишь незначительным штрафом.



