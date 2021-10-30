Два резервуара с дизтопливом загорелись в Жамбылской области

ТАРАЗ. 29 ОКТЯБРЯ - В селе Аса Жамбылской области произошел пожар на территории Таразского филиала газоперерабатывающего завода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Горели два резервуара с дизельным топливом общим объемом 480 кубометров. Сообщение в дежурную службу ДЧС Жамбылской области поступило в 12.04. На место пожара выехали начальник департамента и оперативная группа ДЧС Жамбылской области, оперативная группа службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, всего 75 сотрудников и 21 единица техники. Также на месте работает негосударственная противопожарная служба объекта в составе 7 человек и 2 единиц техники. Пожар ликвидирован в 13.17. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.
Предварительная причина пожара - нарушение технологического процесса при перекачке нефтепродуктов.