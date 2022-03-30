Два рыбака утонули в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - 26 марта, в консульский отдел посольства РК в Индии поступило сообщение о том, что на территории Бангладеш в результате бытовой драки между сотрудниками одной компании погиб гражданин Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Смерть наступила в результате полученных ножевых ранений, сообщает пресс-служба МИД РК.

В результате драки от ножевых ранений пострадал еще один казахстанец. Он находится в одной из больниц города Дакка.

По информации МИД РК, казахстанцы приехали в Бангладеш по работе. Они сотрудничали с российской компанией, которая занимается строительством АЭС в городе Руппур.

Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с представителями упомянутой компании и родственниками погибшего для выяснения полной информации о случившемся инциденте и оказания содействия в отправке тела в РК", - сообщили в МИД.