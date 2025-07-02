01.07.2025, 17:32 7191
Двадцать казахстанских студентов отчислили из вуза Бишкека
Проверка ГКНБ показала, что студенты из Казахстана не приезжали на учебу в Кыргызстан
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Бишкек. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана выявил факты служебного подлога в Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева, сообщает 24.kg со ссылкой на ГКНБ республики.
По информации источника, в университете выявили 59 иностранных студентов, которые не приезжали в Кыргызстан.
Установлено, что ряд иностранцев, официально зачисленных в университет, фактически не находился на территории КР и не участвовал в учебном процессе. Тем не менее их документы числились в вузе как активных студентов", - сообщает источник.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Служебный подлог" УК КР. Комиссионная проверка подтвердила указанные нарушения.
По ее итогам из КГУ отчислены 59 иностранных студентов, из них:
- 30 граждан Узбекистана;
- 20 - Казахстана;
- 9 - России.
Следственные мероприятия продолжаются. ГКНБ выясняет, кто из сотрудников преподавательского и административного состава университета причастен к нарушениям", - говорится в информации.
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30.06.2025, 14:57 33456
В Акмолинской области выявили случаи заражения сибирской язвой
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атбасарском районе Акмолинской области выявили случаи заражения сибирской язвой, сообщила в кулуарах правительства министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.
Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся. Вопрос у нас на контроле. Состояние пациентов - средней тяжести. Соответствующее лечение проводится. Подключены соответствующие органы для расследования данных фактов (...) Карантина там не будет. Есть определенные условия для объявления карантина", - заявила Акмарал Альназарова.
Она также заверила, что по данному очагу работа ведется.
Напомним, в прошлом году в Атырау закрыли рынок из-за угрозы распространения сибирской язвы.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
29.06.2025, 13:12 57376
В области Жетысу двое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей
Фото: polisia.kz
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Талдыкорган. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в области Жетысу, сообщил министр внутренних дел РК Ержан Саденов.
Выражаю соболезнования родным и близким сотрудников департамента полиции области Жетісу - майора полиции Арнура Алханова и старшего лейтенанта полиции Шынгыса Асилбекова, погибших в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей. Их имена навсегда останутся в памяти коллег", - написал министр.
Он отметил, что ведомство окажет необходимую помощь семьям погибших.
Ранее шесть человек пострадали в результате массового ДТП в пригороде Актау.
28.06.2025, 20:03 74676
Шесть человек пострадали в результате массового ДТП в пригороде Актау
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Актау. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть человек пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия вблизи села Мангистау, сообщает lada.kz.
По словам очевидцев, в аварии, произошедшей вечером 27 июня, участвовали пассажирский автобус, автомобиль Ravon и еще четыре легковых автомобиля", - информирует издание.
По данным пресс-службы областной многопрофильной больницы, в аварии пострадали шесть человек. Все они были доставлены в приемное отделение областной многопрофильной больницы. Отмечается, что после экстренного осмотра врачами четверо пациентов направлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы в отделения хирургии и нейрохирургии.
У пациента 1995 года рождения, госпитализированного в нейрохирургическое отделение, диагностированы переломы черепа, нижней челюсти, таза, большеберцовой кости и костей правой ноги. У второго пострадавшего 1975 года рождения - травма грудной клетки, закрытые переломы нескольких правых ребер и плечевой кости, а также другие повреждения", - сообщили в больнице.
Подчеркивается, что пациенты находятся под наблюдением врачей.
Ранее в Алматы один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП.
28.06.2025, 12:41 82511
Пожар произошел на центральном рынке Усть-Каменогорска
Фото: МЧС РК
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Усть-Каменогорск. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Усть-Каменогорске произошел пожар на центральном рынке, расположенном на улице Казахстан, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
Сегодня ночью огнеборцы Усть-Каменогорска выехали по повышенному рангу к центральному рынку города, расположенному по улице Казахстан. По словам заявителя, в одном из многочисленных торговых контейнеров происходило загорание матрасов. По прибытии руководитель тушения пожара подтвердил ранг, так как имелась угроза распространения пожара на близлежащие складские помещения, пристроенные один к другому", - проинформировали в ДЧС.
Подчеркивается, что возгорание на площади 50 квадратных метров было локализовано за считанные минуты.
Пожар потушен. Пострадавших нет", - добавили в департаменте.
Напомним, в мае крупный пожар потушили на одном из рынков Астаны.
26.06.2025, 15:46 120756
Улицы Караганды затопило из-за сильного дождя
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Караганда. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Улицы города Караганды затопило из-за сильного дождя, передает корреспондент агентства.
В городе сильный дождь, коммунальные службы работают в усиленном режиме, на местах устраняют последствия непогоды. Есть локальные отключения электроэнергии. Прошу потерпеть - все под контролем, восстановление идет. По возможности оставайтесь дома", - написал аким города Мейрам Кожухов на своей странице в Сети.
По его словам, ливневки принимают воду в штатном режиме. Также для ускорения стока открыты люки и решетки - это помогает воде уходить быстрее.
В некоторых местах вода уже полностью ушла, на участках с устойчивыми скоплениями работают спецмашины", - добавил глава Караганды.
Ранее активисты из экологического общества Алматы выразили возмущение в связи с уничтожением арычной системы на проспекте Улугбека.
По их словам, при незаконном демонтаже арыков и выкапывании траншей были также повреждены силовые кабели, из-за чего целый микрорайон Жетысу остался без электроснабжения.
26.06.2025, 12:47 125586
Восемь человек получили ожоги из-за взрыва газовоза в СКО
Фото: МЧС РК
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Петропавловск. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Газовоз взорвался на территории ТОО "Тайынша май" в селе Ильичевка Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
8 человек получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в областную больницу города Кокшетау. Один человек после осмотра врачами был отпущен домой", - рассказали в пресс-службе.
Сообщение о возгорании автомобиля, перевозившего сжиженный газ, поступило на пульт дежурной службы "101" ДЧС СКО 25 июня.
По предварительной информации, во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара", - рассказали подробности в МЧС.
На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС Северо-Казахстанской области, а также спасатели из Акмолинской области.
В 20.57 пожар на площади 50 кв. м был полностью ликвидирован.
В тушении пожара были задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц техники. По факту происшествия проводится досудебное расследование.
Напомним, 30 мая взрыв произошел на АЗС в Атырауской области. Погибли два человека, еще 12 пострадали.
26.06.2025, 11:46 127541
Подросток и мужчина утонули на озере Сайран в Алматы
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Семнадцатилетний подросток и мужчина 1977 года рождения утонули на озере Сайран, сообщает служба спасения города Алматы.
Погибшие купались в том месте, где был установлен предупреждающий знак "Купание запрещено". По данным очевидцев, сейчас это место обнесли забором.
Тело подростка обнаружили водолазы республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.
Также в 19.26 из воды извлекли тело мужчины 1977 года рождения, который, по словам очевидцев, купался в состоянии алкогольного опьянения.
В службе спасения напомнили, что купание в этом месте строго запрещено.
Озеро Сайран в настоящее время не введено в эксплуатацию, на его территории продолжаются работы по благоустройству. Несмотря на установленные предупреждающие знаки, население продолжает игнорировать запреты и купается в опасных, несанкционированных местах", - пояснили в службе спасения.
В прошлом году 40 алматинцев оштрафовали за купание в запрещенных местах, нарушение правил безопасности и распитие алкоголя. Общая сумма штрафов превысила 800 тысяч тенге.
В ДЧС Алматы сообщили, что купание на озере Сайран строго запрещено до завершения всех строительных, санитарных мероприятий и официального ввода объекта в эксплуатацию.
В случае нарушения запрета к гражданам будут применяться меры административного воздействия, включая штрафы, в соответствии с действующим законодательством", - предупредили в ДЧС.
Между тем отдыхающих на Сайране начали штрафовать, сообщает КТК.
Городской водоем после реконструкции еще официально не открыли. И купаться там запрещено. Но отдыхающих уже много: ежедневно озеро посещают несколько тысяч человек. Полицейские ведут разъяснительные беседы, но штрафовать за купание не могут. Зато штрафы предусмотрены за загрязнение зоны отдыха. Уже наказали 20 посетителей. И проводить там рейды придется каждый день. Ведь озеро буквально погрязло в бытовых отходах. И это при том, что зону отдыха только обновили", - говорится в сюжете телеканала.
Несмотря на то что официального открытия озера еще не было, набережная уже завалена мусором.
В песке лежат доски с гвоздями, повсюду разбросаны бутылки и упаковки от еды. Отходы можно заметить даже в воде. Но, несмотря на это, отдыхающих здесь много даже в будние дни. В водоеме беззаботно плещутся и взрослые, и дети. Не обращая внимания на проплывающие мимо пластиковые стаканчики, пакеты и куски картона. Посетители говорят, в озере можно заметить не только мусор", - сообщает телеканал.
Также на территории парка пока не работает ни один туалет. Благоустроенную зону обещали открыть еще месяц назад, но реконструкция затянулась. Тем не менее ежедневно водоем посещает до 4 тысяч человек.
Еще закрытая территория, еще больших мусорных ящиков нет. Они еще не поставили, не успели. А народ уже зашел. И мусорят, и даже в мусорный бак нормально не могут выбрасывать. Кидают все. Там мусор. Это не люди, это свиньи", - говорит местный житель Кудайберген Сабыр.
Аким Алматы Дархан Сатыбалды сделал выговор городским службам за неубранный мусор и потребовал навести порядок у озера.
Дано поручение установить дополнительно около 130 урн по всей территории Сайрана. Каждый день посты полиции на всей территории, начиная с утра до 2 часов ночи, проводят каждый день рейды. Сначала вели разъяснительные беседы, а теперь начали наказывать. Правда, только за грязь и мусор. Оштрафовали 20 человек. Им придется заплатить по 19 с половиной тысяч тенге", - рассказал пресс-секретарь управления развития общественного пространства Алматы Маханбет Кокимов.
Напомним, только в эту субботу в Алматы состоялась масштабная экоакция, в которой приняли участие более 11 тысяч алматинцев. В том числе около тысячи волонтеров почистили территорию озера Сайран.
25.06.2025, 12:57 153016
Казахстанцев вывозят из ОАЭ и Катара: до конца месяца запланированы 8 рейсов
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские авиакомпании продолжают вывозить из ОАЭ и Катара задержавшихся там из-за запретов на полеты казахстанцев, сообщает Министерство транспорта РК.
В частности, сегодня отечественные авиакомпании SCAT и Air Astana выполнят 6 рейсов из Дубая и Дохи в Алматы и Астану.
Полеты на Ближний Восток по-прежнему выполняются в облет шести государств (Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана)", - уточнили в министерстве.
Там напомнили, что Air Astana начала выполнение рейсов с сегодняшнего дня.
Для вывоза пассажиров с предыдущих отмененных рейсов авиакомпания организует дополнительные репатриационные рейсы", - сообщили в ведомстве.
Авиакомпания SCAT тоже начала вывоз граждан из Катара.
Первый рейс Доха - Алматы с 213 пассажирами на борту вылетел сегодня в 07.35 по времени Катара. Также сегодня будет выполнен рейс Доха - Астана, вылет из Дохи запланирован в 14.30 по времени Катара. Ожидаемое количество пассажиров 290 человек", - проинформировали в министерстве.
Следующие запланированные чартерные рейсы для вывоза граждан:
- 27.06.25 Доха - Астана;
- 29.06.25 Доха - Алматы.
Напомним, 14 июня Казахстан ввел запрет на полеты над шестью странами из-за ситуации на Ближнем Востоке.
В Минтуризма и спорта РК сообщили, что при обострении ситуации обеспечат вывоз казахстанцев на родину.
15 июня казахстанцы, застрявшие в Дубае из-за ограничений полетов на Ближнем Востоке, прилетели в Алматы.
Вчера несколько казахстанских авиакомпаний в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в Дубай и Доху.
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