Две фуры столкнулись на трассе в Актюбинской области: водитель погиб в огне

Актобе. 20 января. Kazakhstan Today - Серьезная авария со смертельным исходом произошла на трассе М-32 в Актюбинской области, передает Kazakhstan Today.

Видео с места трагедии опубликовано в Инстаграм-паблике sergek_kaz

Сообщается, что ДТП произошло на опасном участке дороги, который дальнобойщики называют Долиной смерти. Столкнулись две фуры, одна из которых загорелась. Проезжавшие мимо автомобилисты смогли спасти водителя одного из грузовиков. Водитель другого грузового автомобиля не успел выбраться из кабины и сгорел заживо.

Дорога на Иргиз всегда считалась опасной для передвижения - ямы, канавы, нет ни СТО, ни гостиницы. Собственно, и не дорога это вовсе - сеть тропинок по пустыне. Прошел Иргиз, значит, получил боевое крещение, рассказывают дальнобои. Даже опытные водители никогда не ездили здесь в одиночку: застряв летом, можно расплавиться от неимоверной жары в +45, заглохнув зимой в -45 - замерзнуть в считанные часы", - говорится в сообщении к публикации.

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