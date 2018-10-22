Двое детей насмерть отравились угарным газом в Жанаозене

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Двое детей насмерть отравились угарным газом в Жанаозене22.10.2018
Происшествия  16:23

Астана. 22 октября.Kazakhstan Today - В Жанаозене двое детей скончались от отравления газом, передает Kazakhstan Today.

Происшествие произошло 21 октября в одном из частных домов в Жанаозене, сообщает портал "Лада.kz".


"Примерно в 19.20 в Жанаозене, в одном из частных жилых домов, предварительно из-за утечки бытового газа отравление получили двое детей 2006 и 2012 года рождения. От отравления они скончались", - сказала руководитель пресс-центра Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области Рукия Сычева.
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