Уральск. 18 января. Kazakhstan Today - В среду в посёлке Зачаганск в Уральске произошёл пожар в пятиэтажном доме. От угарного газа пострадали дети 3 и 5 лет, соседи доставили их в областную клиническую больницу, передает Kazakhstan Today.

Сообщение о пожаре в одной из квартир дома по улице Монкеулы поступило 17 января, в 14.55. По прибытию было установлено, что на четвертом этаже 5-этажного жилого дома горят личные вещи и мебель. До прибытия первых пожарных подразделений с места происшествия жильцы дома на личном автотранспорте доставили в областную детскую больницу детей 2013 и 2015 годов рождения с отравлением угарным газом, сообщили в городской службе пожаротушения.

По данным ведомства, пожар был полностью ликвидирован 15.48. Из-за сильного задымления были эвакуированы 15 человек, из них 3 детей. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Как сообщил газете " Уральская неделя " заместитель руководителя облздрава Нурданат Беркингали, состояние обоих детей врачи оценивают как средней тяжести. Изначально их определили в отделение интенсивной терапии, под наблюдение врачей. Но сегодня медики планируют перевести их в палату.

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