Караганда. 26 июня. Kazakhstan Today - В Темиртау двое взрослых погибли, пытаясь очистить погреб от старой картошки, передает Kazakhstan Today.

Это произошло 21 июня в гаражном обществе в шестом микрорайоне города. Первым пострадал мужчина, который, спустившись в погреб, потерял сознание. Женщина, по всей видимости, пыталась ему помочь, но застряла в проеме кессона. За всем наблюдал 5-летний малыш, который, увидев тело родственницы, поспешил за помощью. Ребенок обратился к работникам расположенной рядом СТО, однако пострадавшие скончались еще до приезда спасателей.

"Основной причиной послужило то, что эти двое людей спустились в погреб для его очистки от старого картофеля. Известно, что при гниении картофель выделяет углекислый газ. Соответственно, в объеме погреба образовался углекислый газ, проще говоря, не было кислорода. И люди, спустившись туда, задохнулись", - пояснил руководитель УЧС Темиртау Арман Алпысбаев.

Как пишет etemirtau.kz , при гниении картофель поглощает кислород, наполняя хранилище углекислым газом. Его воздействие на организм человека происходит моментально.

"В данном случае в гараже явно не было вентиляции. Концентрация смертельного газа оказалась настолько сильной, что в ходе спасательной операции пострадали трое пожарных. Почти сутки они провели в больнице. Учитывая, что сезон заготовок на зиму только начался, спасатели предупреждают всех владельцев гаражей. Прежде чем спуститься в погреб, нужно кинуть в него горящую бумагу. Если огонь быстро потух, значит в кессоне нет кислорода, и спускаться в него нельзя. Также не стоит держать в погребе овощи, начинающие портиться или уже гнилые. Именно они выделяют газ без цвета и запаха. Он тяжелее воздуха и, вследствие этого, вытесняет кислород, заполняя все пространство небольшого помещения", - информирует издание.

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