Двое жителей Шымкента пострадали в результате взрыва артиллерийского снаряда

Шымкент. 11 февраля. Kazakhstan Today - Двое жителей Шымкента 11 февраля получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва артиллерийского снаряда устаревшего образца, передает Kazakhstan Today.

"Взрыв произошел из-за того, что один из них пытался распилить снаряд болгаркой с целью его утилизации и сдачи в пункт приема металла", - сообщает Otyrar.kz .

Следственно-оперативной группой из числа сотрудников департаментов полиции и по чрезвычайным ситуациям города Шымкента, а также специальных и других государственных органов в ходе осмотра места происшествия обнаружены аналогичные боеприпасы.

Со слов родных пострадавших? боеприпасы были доставлены ночью якобы из города Арыси для распила и сдачи в качестве металлолома.

"В настоящее время принимаются меры по установлению происхождения боеприпасов. Проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 287 УК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.

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