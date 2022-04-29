Двоих павлодарцев засыпало землей во время прокладки траншеи

Фото: Pavlodarnews.kz

ПАВЛОДАР. 28 АПРЕЛЯ - Двое мужчин прокладывали траншею для водопровода, когда их засыпало песком. Самостоятельно выбраться они не могли, потребовалась помощь спасателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчины, 45 лет и 51 года, под землей находились примерно 6-7 минут. Совместно с местными жителями спасатели откопали и извлекли пострадавших, сообщает Pavlodarnews.kz

Первую помощь рабочим оказали работники Центра медицины и катастроф, затем их передали медикам "скорой".

45-летнего павлодарца доставили в областную клиническую больницу. По данным управления здравоохранения, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, выявили синдром длительного сдавливания. По словам медиков, у него тяжелое состояние из-за асфиксии. Находится в реанимации.

Второй пострадавший чувствует себя нормально. Его отправили на амбулаторное лечение.