Двух студентов жестоко избили в колледже Шымкента
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Шымкент. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Скандал разразился в одном из колледжей Шымкента: два студента обвинили завуча, физруков и старшекурсников в избиении, сообщает КТК.
По словам молодых людей, их избили из-за оскорбительного комментария в соцсети.
Один из пострадавших сейчас в больнице с сотрясением. Родители требуют строго наказать обидчика. Правда, он свою вину отрицает, заявляя, что студентов избили старшекурсники", - сообщает телеканал.
Студенты рассказали, что один из них оставил комментарий к видео, которое завуч колледжа выложил в TikTok. Реплика ему не понравилась, и он решил проучить молодых людей.
Привел в подвальное помещение колледжа и стал избивать. Да не один. В подвале также было несколько физруков и старшекурсников, которые тоже участвовали в избиении.
По словам Абдугафара Ерсалиева, их с другом три с лишним часа держали в подвале.
Матери нашли на полу замытые следы крови, показали испачканную (также кровью) одежду своих детей и заметили следы от ударов на руках завуча. Однако преподаватель, которого обвиняют в рукоприкладстве, все отрицает. Избивали студентов якобы старшекурсники, а он ни при чем", - говорится в сюжете.
Сам завуч категорически отрицает факт избиения и утверждает, что ребят избивали старшеклассники. Однако родители ему не поверили и написали заявление в полицию.
Один из избитых студентов сейчас в больнице с сотрясением мозга. А в скандале придется разбираться полиции. Родители тем временем заявили, что продолжать в этом колледже учебу их дети не будут, потому что учебное заведение не в состоянии обеспечить безопасность", - сообщает телеканал.
Ранее в Актобе студенты колледжа избили и нанесли ножевые ранения школьникам. Родители требуют наказать преступников.
В октябре в Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре. В этом же месяце в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.