Двухлетняя девочка погибла, выпав из окна 8 этажа в Шымкенте

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ШЫМКЕНТ. 15 СЕНТЯБРЯ - Девочка 2019 года погибла, выпав из окна 8 этажа в микрорайоне Нурсат Каратауского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вечером 14 сентября в службу ЧС поступила информация о падении ребенка из окна 8-го этажа многоэтажного дома.

Несчастный случай произошел в микрорайоне Нурсат Каратауского района. По предварительным данным, девочка 2019 года рождения, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности упала из окна 8-го этажа. Ребенок скончался на месте происшествия", - сообщает ДЧС Шымкента.

С начала года на территории города Шымкента зарегистрировано 6 случаев с падением детей из окон. В трех случаях дети погибли, в трех - травмированы, пишет Otyrar.kz

Департамент по ЧС города Шымкента призывает родителей не оставлять детей без присмотра, особенно возле открытых окон даже на короткий срок. Также по возможности установите блокираторы на окна, чтоб ребенок не смог его самостоятельно открыть, пока вас нет дома или вы отвлеклись на другие дела.





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