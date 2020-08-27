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Экипаж авиалайнера услышал посторонний шум во время полета из Нур-Султана в Алматы

26.08.2020, 10:27 6346
Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Экипаж самолета авиакомпании Scat услышал посторонний шум во время полета из Нур-Султана в Алматы. При постполетном детальном осмотре были выявлены следы птицы, передает Kazakhstan Today.
 
Во время полета из Нур-Султана в Алматы экипаж самолета авиакомпании Scat услышал посторонний шум.
 

Параметры двигателей в течение всего полета отображали абсолютную норму. Следуя утвержденным инструкциями летной эксплуатации, экипаж доложил информацию диспетчеру аэропорта Алматы", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

 
При этом полет и посадка прошли в штатном режиме. 
 

При постполетном детальном осмотре были выявлены следы птицы. Повреждений не обнаружено", - уточнили в компании. 

 
В настоящее время авиалайнер проходит процедуры диагностики, установленные требованиями технического обслуживания.
 

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