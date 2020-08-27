Экипаж авиалайнера услышал посторонний шум во время полета из Нур-Султана в Алматы

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - Экипаж самолета авиакомпании Scat услышал посторонний шум во время полета из Нур-Султана в Алматы. При постполетном детальном осмотре были выявлены следы птицы, передает Kazakhstan Today.

Во время полета из Нур-Султана в Алматы экипаж самолета авиакомпании Scat услышал посторонний шум.

Параметры двигателей в течение всего полета отображали абсолютную норму. Следуя утвержденным инструкциями летной эксплуатации, экипаж доложил информацию диспетчеру аэропорта Алматы", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

При этом полет и посадка прошли в штатном режиме.

При постполетном детальном осмотре были выявлены следы птицы. Повреждений не обнаружено", - уточнили в компании.

В настоящее время авиалайнер проходит процедуры диагностики, установленные требованиями технического обслуживания.

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