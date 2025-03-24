23.03.2025, 10:36 44736

Еще одна лавина сошла в Алматинской области

Параметры снежной лавины уточняются
Еще одна лавина сошла в Алматинской области
Конаев. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 23 марта, в 08.28 на 23-24-м км автодороги областного значения Тургень - урочище Батан в Енбекшиказахском районе сошла лавина. Причиной схода стало неустойчивое состояние снежного покрова и значительный запас снега на склонах гор, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

В настоящее время параметры снежной лавины уточняются.

Для ликвидации последствий происшествия и обеспечения безопасности на место выехали: 1 сотрудник и 1 единица техники ГУ "Казселезащита", 1 сотрудник и 1 единица техники ДЧС Алматинской области.

Напомним, с 15 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года автодорога Тургень - Батан - Обсерватория Асы закрыта для движения автотранспорта на участке с 15-го по 41-й км.

22 марта самопроизвольно сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу, ведущую от города Есик к озеру Есик. Лавина сошла на двух участках, на одном - объемом 15 кубометров, на другом - объемом 17,5 кубометра.
 
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Теги:ДЧСдорогалавина

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24.03.2025, 14:31 7751

Четыре человека погибли в ДТП в Акмолинской области  

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом
Четыре человека погибли в ДТП в Акмолинской области
Фото: скрин видео
Степногорск. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека скончались в результате аварии, произошедшей на автодороге Степногорск - пос. Заводской в Акмолинской области.

По данным департамента полиции Акмолинской области, ДТП с участием автомашины марки "ВАЗ" и автобуса Yutong произошло вечером 23 марта.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров автомашины марки "ВАЗ" от полученных травм скончались. Двое несовершеннолетних пассажиров автомашины "ВАЗ" с различными травами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в информации.



По факту аварии проводится досудебное расследование.

В полиции напомнили о важности соблюдения скоростного режима, особенно на участках с интенсивным движением.

Ранее три человека погибли в ДТП в Западном Казахстане.
 
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Теги:ДТПАкмолинская областьПогибшие
24.03.2025, 10:12 32166

Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку

Причина - ухудшение состояния здоровья пассажира
Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку
Фото: Depositphotos
Баку. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси - Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает авиакомпания.

Он был передан сотрудникам скорой помощи. Поскольку рабочее время экипажа истекло, вылет рейса был отложен на 24 марта до 13.40 по местному времени. Пассажирам предоставлены трансфер в гостиницу, проживание и питание", - заявили в Air Astana.


Ранее в аэропорту Актау из-за технической неисправности экстренно сел самолет Air Astana.
 
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Теги:СамолетПосадкаБаку
24.03.2025, 09:12 21731

В Астане пожарные спасли и эвакуировали около 60 человек   

Пожар ликвидирован
В Астане пожарные спасли и эвакуировали около 60 человек
Фото: instagram/nursultan_tjd
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Есиль города Астаны пожарные спасли и эвакуировали около 60 человек, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В одной из многоэтажек произошло возгорание электрощитовой между вторым и четвертыми этажами. Огнеборцы, установив автолестницу и трехколенную лестницу, из задымленной зоны спасли 13 человек, из них 6 детей. Также по лестничному маршу эвакуировали 45 человек, из них 12 детей", - проинформировали в министерстве.



По данным МЧС, пожар ликвидирован, причина устанавливается.

Ранее в Алматы пожарные спасли восемь человек.
 
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Теги:СпасениеАстанаЛюди
22.03.2025, 20:27 59621

Два человека погибли в результате взрыва на автозаправке в Туркестанской области

Еще три человека получили ожоги
Два человека погибли в результате взрыва на автозаправке в Туркестанской области
Фото: МЧС РК
Туркестан. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа произошел на автозаправочной станции в селе Жаушықум в Шардаринском районе Туркестанской области.

Видео происшествия опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.


В ДЧС Туркестанской области сообщили, что взрыв газовой колонки произошел днем, 21 марта.

Установлено, что взрыв произошел после столкновения легкового автомобиля с автогазозаправочной станцией. В результате повреждения произошла утечка газа из резервуара с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Огонь перекинулся на рядом припаркованный автомобиль", - сообщили подробности в департаменте.


В результате происшествия два человека скончались на месте, трое получили ожоги.

Один пострадавший был госпитализирован сотрудниками медицинской службы, двое обратились за медицинской помощью самостоятельно. Силами ДЧС пожар был полностью ликвидирован", - говорится в информации ДЧС.


В ноябре прошлого года взрыв произошел на АЗС в Кызылординской области. Один человек был госпитализирован.
 
22.03.2025, 18:50 62386

Сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу к озеру Есик

В целях безопасности до 31 марта 2025 года дорога к озеру будет закрыта на участке с 7-го по 15-й км
Сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу к озеру Есик
Фото: ДЧС Алматинской области
Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Самопроизвольно сошедшая лавина частично перекрыла сегодня автодорогу, ведущую от города Есик к озеру Есик, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Лавина сошла на двух участках, на одном - объемом 15 кубометров, на другом - объемом 17,5 кубометра.

Сошедшая лавина частично перекрыла автодорогу областного значения г. Есик - оз. Есик, на участке вне населенного пункта. Жертв и разрушений нет. Расчистка дороги не требуется, проезд открыт. На месте происшествия работали сотрудники ГУ "Казселезащита" (1 человек и 1 единица техники) и ДЧС (1 сотрудник и 1 единица техники)", - сообщили в ДЧС.


Там добавили, что в целях безопасности до 31 марта 2025 года дорога к озеру будет закрыта на участке с 7-го по 15-й км.

Напомним, 17 марта в горах недалеко от Шымбулака три фрирайдера, проигнорировавшие предупреждения о лавинной опасности, спровоцировали сход лавины. Двоим удалось выбраться, одна женщина - жительница России - погибла на месте. За неделю до этого лыжники тоже спровоцировали сход лавины на Шымбулаке.
 
22.03.2025, 16:39 65876

Ушел из жизни один из основателей ERG Aлександр Машкевич

С 2014 по 2024 годы Машкевич был председателем совета директоров ERG, также он долгое время возглавлял Евразийский банк
Ушел из жизни один из основателей ERG Aлександр Машкевич
Фото: ERG
Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель Aлександр Машкевич скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба ERG.

Машкевич был одним из основателей Eurasian Resources Group (ERG). С 2014 по 2024 годы он был председателем совета директоров ERG. Также Машкевич долгое время возглавлял АО "Евразийский банк".

Бизнесмен также входил в совет иностранных инвесторов при президенте Казахстана и возглавлял Федерацию конного спорта РК.

В компании выразили глубокие соболезнования родным и близким.

Напомним, сегодня также стало известно о кончине легенды мирового бокса, олимпийского чемпиона Джорджа Формана и российской актрисы, звезды фильма "Гусарская баллада" Ларисы Голубкиной.
 
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Теги:КончинаЕвразийский банкERGглава
22.03.2025, 16:29 66826

Частный пассажирский поезд загорелся по пути в Алматы

Жертв и пострадавших нет
Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В следовавшем в Алматы частном пассажирском поезде произошло возгорание, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Как следует из пресс-релиза, пожар произошел 22 марта в 11.13 на участке Астана - Караганда-Сортировочная.

Обнаружено возгорание в пассажирском поезде № 44 частного перевозчика "Турксиб Астана", следовавшем по маршруту Костанай - Алматы", - сообщили в КТЖ.


Жертв и пострадавших нет. Вагон был отцеплен.

К месту происшествия был направлен пожарный поезд со станции Астана. Возгорание ликвидировано. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили в пресс-службе.


Напомним, 17 марта в Алматинской области поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла на перегоне Аксенгир - Чемолган.

Ранее сообщалось, что застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.
 
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Теги:ПожарКТЖПроисшествиепоезд
22.03.2025, 09:24 70441

Сильный пожар произошел ночью на горе в Алматы   

На склоне загорелся сухостой
Алматы. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ночью произошел пожар в Медеуском районе, на склоне горы по улице Иштвана Коныра.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям города, на склоне горы загорелся сухостой. Общая площадь возгорания составила приблизительно 0,5 га.


Угрозы распространения огня на частные дома нет, тушение осложняется крутым склоном, сильным ветром и изменениями направления ветра", - отметили в ДЧС.


В тушении огня были задействованы 14 единиц техники и 56 человек. Возгорание локализовали в 00.45.

Ранее в Турксибском районе Алматы пожарные спасли восемь человек, из них четверо - дети.
 
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