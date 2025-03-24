Еще одна лавина сошла в Алматинской области

С 2014 по 2024 годы Машкевич был председателем совета директоров ERG, также он долгое время возглавлял Евразийский банк

Фото: ERG

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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель Aлександр Машкевич скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни, - Известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель Aлександр Машкевич скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба ERG.





Машкевич был одним из основателей Eurasian Resources Group (ERG). С 2014 по 2024 годы он был председателем совета директоров ERG. Также Машкевич долгое время возглавлял АО "Евразийский банк".





Бизнесмен также входил в совет иностранных инвесторов при президенте Казахстана и возглавлял Федерацию конного спорта РК.





В компании выразили глубокие соболезнования родным и близким.



