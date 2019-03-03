Еще одну теплую остановку повредили в Астане (ВИДЕО)

Астана. 14 января. Kazakhstan Today - Житель Астаны пинком разбил дверь теплой остановки, передает Kazakhstan Today.





Аким Сарыаркинского района Астаны Арман Турлубек на своей странице в Фейсбуке опубликовал видеозапись с камеры наблюдения. На видео запечатлен момент повреждения стеклянной двери одной из теплых остановок.





Ещё один "герой" 10 января на остановке по проспекту Женис, 24 показал, на что способен. Силы некуда девать? Приходи на помощь к нашим дорожным рабочим! Покидаешь снег, соберешь мусор, разомнешься без ущерба для своего бюджета. Погреться на остановке и оставить за это свой большой рахмет? Покажи, на что способен реально, приходи к нам за рабочим инвентарем. Лопата и метла легко выбьют любой иждивенческий настрой и подарят тебе желанные минуты славы", - написал аким района в комментарии к видео.





Напомним, теплые остановки в Астане были установлены в наиболее людных местах, чтобы в ожидании общественного транспорта жители и гости столицы могли согреться. Горожане очень довольны такой заботой со стороны властей, но не все относятся к городскому имуществу бережно. Это уже вторая поврежденная остановка за январь текущего года. Первого нарушителя нашли быстро. Им оказался 22-летний житель Туркестанской области.









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