Полеты самолетов типа Fokker-100 временно приостановлены в Казахстане

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Эксплуатация самолетов типа Fokker-100 временно приостановлена в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
"По поручению премьер-министра РК создана правительственная комиссия, во главе с премьер-министра. В составе комиссии министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены", - сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.
Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Бэк Эйр по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа.
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