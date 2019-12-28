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Полеты самолетов типа Fokker-100 временно приостановлены в Казахстане

27.12.2019, 09:37 9694
Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Эксплуатация самолетов типа Fokker-100 временно приостановлена в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 
"По поручению премьер-министра РК создана правительственная комиссия, во главе с премьер-министра. В составе комиссии министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены", - сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК. 
 
Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Бэк Эйр по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. 
 
По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа.
 

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