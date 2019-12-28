Полеты самолетов типа Fokker-100 временно приостановлены в Казахстане

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Эксплуатация самолетов типа Fokker-100 временно приостановлена в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

"По поручению премьер-министра РК создана правительственная комиссия, во главе с премьер-министра. В составе комиссии министр индустрии и инфраструктурного развития РК и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены", - сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

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