Фонтан горячей воды повредил четыре авто и кафе в Алматы

Алматы. 24 июня. Kazakhstan Today - Рано утром 24 июня в Бостандыкском районе Алматы прорвало трубу с горячей водой, передает Kazakhstan Today.

Струя кипятка выбила асфальт, а его куски разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Как сообщает Almaty.tv , на месте ЧП сейчас работает аварийная бригада.

В результате инцидента повреждены площадка кафе, светофор, линии электропередач. Сейчас коммунальные службы устраняют последствия произошедшего. К счастью, никто из людей не пострадал. Но владельцам четырех авто нанесен серьезный ущерб. Также убытки потерпел владелец кафе: разбито 15 столов, фонтан кипятка затопил всю территорию летней площадки.

По словам жильцов близлежащего дома, это не первый прорыв теплотрассы на данном участке. Подобная ситуация имела место и в 2019 году.

По информации "Алматинских тепловых сетей", коммунальное ЧП произошло во время проведения гидравлических испытаний. Весь причиненный ущерб энергетическая компания обещала компенсировать.

За несколько дней мы предупредили, что будут проводиться испытания в 8 районах Алматы. Эта труба, где произошел прорыв, была введена в эксплуатацию в 1985 году. Это порядка 35 лет. Они рассчитаны всего на 25 лет. Всем владельцам, которые пострадали, будет выплачена сумма ущерба", - сказал Ян Гирин, официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса ЖКХ.

По словам специалистов, более чем из 1200 километров теплотрассы в городе, больше половины все еще находятся в плачевном состоянии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства