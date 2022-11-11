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Фонтан горячей воды: в Алматы прорвало теплотрассу

10.11.2022, 16:52 12271
Фонтан горячей воды: в Алматы прорвало теплотрассу
Фото: Кадр с видео
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на пересечении улиц Гоголя и Шарипова прорвало теплотрассу, из-под земли бьет фонтан горячей воды высотой более десяти метров.
Улицу затопило горячей водой. Водителей просят корректировать маршрут.

В Алмалинском районе по улице Шарипова ниже улицы Гоголя произошел прорыв трубы. На месте работают аварийные службы. Специалисты занимаются ликвидацией аварии. Для ликвидации подтопления направлены мотопомпы. Подробная информация будет предоставлена позднее", - сообщили в управлении энергетики и водоснабжения Алматы.

 

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Житель Акмолинской области насмерть отравился угарным газом в автомобиле

10.11.2022, 20:46 7436
Кокшетау. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 8 ноября в Кокшетау, сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области.
 
Тело 32-летнего жителя областного центра без признаков насильственной смерти было обнаружено в автомобиле, который находился в гараже.
 
Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, смерть наступила в результате отравления угарным газом.
 
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагического происшествия.
 

В акимате Алматы назвали причину прорыва теплотрассы

10.11.2022, 19:23 9311
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В 17.00 10 ноября произошел порыв теплотрассы в Алмалинском районе на пересечении улиц Гоголя и Шарипова. Причина повреждения - наружная коррозия, сообщает пресс-служба акимата города.
 
Временно отключена подача горячей воды для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 400 мм. Без тепла остались 67 многоквартирных домов и 2 частных, 6 объектов образования и более 20 других объектов.
 
Ведутся работы по определению поврежденного трубопровода и места повреждения. Устранением аварий занимаются специалисты ТОО "АлТС". Всего задействованы 3 единицы техники и 18 человек.
 
Теплотрасса была введена в эксплуатацию более 30 лет назад - в 1986 году. За последние годы на данном участке из-за ветхого состояния трубопровода произошло 17 аварий, сегодняшний инцидент стал 18-м по счету.
 

В Уральске пятый день разыскивают пенсионера, который отправился за грибами

10.11.2022, 17:34 11196
Уральск. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске пятый день разыскивают пенсионера, который отправился за грибами и пропал. Родственники просят помочь им с поисками.
 
Внучка пропавшего рассказала, что дедушка ушел за грибами пятого ноября, но так и не вернулся, сообщает портал "Мой город".
 

Ему 73 года. Был одет в темно-бордовую или темно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была черная кепка. Он вошел в лес со стороны ТЭЦ. Или если ехать на новый мост, лесной массив находится с правой стороны", - говорит девушка.

 
По словам Ирины, уже пошел пятый день поисков, но все безрезультатно.
 
Родственники просят всех неравнодушных горожан помочь с поисками, пока не начались дожди и не размыло все дороги. Они также сказали, что у них появилось видео, на котором видно, как пенсионер заходит в лес.

 

В Алматы ликвидировали пожар в строящемся ЖК

10.11.2022, 16:15 13151
В Алматы ликвидировали пожар в строящемся ЖК
Фото: Кадр с видео
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы произошел пожар на втором этаже строящегося жилого комплекса.
 

В 14.57 пожарные расчеты ДЧС Алматы направлены в Бостандыкский район, на пересечение проспекта Абая - угол улицы Кашгарская. По прибытии через 4 минуты обнаружено загорание на 2-м этаже 9-тэтажного строящегося здания. Загорание локализовано в 15.07 и ликвидировано в 15.13", - сообщили в ДЧС Алматы.

 
Жертв и пострадавших нет.
 
Между тем журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале опубликовал видео горящего здания с комментарием о том, что подъехать к зданию практически невозможно из-за уплотнительной застройки.
 

Вот вам яркий пример уплотняющей застройки - как туда пожарные заедут, если новостройки впихнули между старыми домами, где все свободные площади заняты машинами?" - задается вопросом журналист.

 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
 
Недавно стало известно, что акимат Алматы вывел в жилую зону часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.

Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство.
 

Управлявший автомобилем 14-летний подросток погиб в Атырауской области

10.11.2022, 15:46 13601
Управлявший автомобилем 14-летний подросток погиб в Атырауской области
Фото: Depositphotos
Атырау. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел обратилось к родителям несовершеннолетних детей с просьбой не доверять подросткам управление транспортным средством во избежание трагедий на дорогах.
 

Нередко родители дают ключи от автомашин своим детям, не думая о безопасности. Эти факты ставят под угрозу жизнь самих несовершеннолетних и других участников дорожного движения. С начала года в Казахстане произошло свыше 70 ДТП, где подросток был за рулем, больше 10 человек погибли и более 90 были ранены", - сообщила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова.


По ее словам, вчера в Атырауской области на дороге возле села Жасталап несовершеннолетний водитель автомашины Toyota не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.
 

В результате мальчик погиб, а его 4 пассажиров-подростков госпитализированы. В этой связи МВД предупреждает об ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (часть 5 статьи 612 КоАП РК). Кроме того, родителям рекомендуется прямо сегодня, не откладывая на потом, обсудить со своими детьми основные правила безопасности на дорогах. Эти советы при их периодическом напоминании отложатся в памяти ребенка и позволят минимизировать риски опасных ситуаций", - отметила Боранова.


 

На ТЭЦ Риддера вновь вышел из строя котел

10.11.2022, 10:33 16301
На ТЭЦ Риддера вновь вышел из строя котел
Фото: Кадр с видео
Риддер. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Котел № 6 высокого давления, который запустили вчера в работу, опять вышел из строя.

Вчера вдобавок к трем котлам среднего давления, на которых последние дни поддерживали температуру в домах горожан, заработал еще один котел - высокого давления. С его введением в сеть батареи в квартирах вместо теплых должны были стать горячими. Однако вечером котел № 6 заработал, а ночью уже вышел из строя. К утру в домах риддерцев снова стало прохладно, информирует издание Noks.kz.

Ночью шестой котел находился в работе. Подача температуры достигла 65 градусов. Но в час ночи ввиду произошедшей аварийной ситуации он был остановлен. В настоящее время в работе находятся три котла среднего давления. Температура подачи 56-43 градуса. Сейчас начнутся ремонтные работы шестого котла. После завершения он будет запущен в работу. Прошу отнестись с пониманием", - обратился к горожанам аким Риддера Дмитрий Горьковой.


Глава города накануне перед запуском шестого котла говорил о том, что оборудование на ТЭЦ в плохом состоянии и в любой момент может выйти из строя.

Напомним, 7 ноября из-за аварии на местной ТЭЦ 22 тысячи жителей остались без тепла. В городе был объявлен режим ЧС. Аким ВКО сообщил, что  ведется расследование по факту халатного отношения к своим обязанностям руководства "Риддер ТЭЦ".
 

В Казахстане с начала года в ДТП погибли более двух тысяч человек

09.11.2022, 20:52 23886
В Казахстане с начала года в ДТП погибли более двух тысяч человек
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года дорожные аварии унесли жизни свыше 2 тысяч человек, и более 15 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает Polisia.kz.
 
С начала месяца уже было совершено свыше 300 ДТП, где погибли порядка 60 человек и около 400 получили травмы.
 
Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает всех строго соблюдать ПДД, особенно дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.
 

С ноября в северных регионах погодные условия резко ухудшаются. Так как люди не могут привыкнуть к этому сразу, напоминаем, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу) важно учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость. Пешеходам! Особое внимание уделить окружению, так как транспортное средство и техника не может резко остановиться. Поэтому при переходе через дорогу убедиться, что водитель вам уступает дорогу, и только после этого продолжить движение. Учитывать, что наушники, телефон и капюшоны очень мешают вниманию человека", - сказал заместитель председателя КАП МВД РК Жандос Мураталиев.

 

В Павлодарской области из-за снегопада и гололеда произошло 31 ДТП

09.11.2022, 18:53 22661
В Павлодарской области из-за снегопада и гололеда произошло 31 ДТП
Фото: Polisia.kz
Павлодар. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За два дня на территории Павлодарской области зарегистрирована 31 авария на дорогах. В результате ДТП два человека пострадали, а остальные участники понесли материальный ущерб, сообщает Polisia.kz.
 
9 ноября около 06.15 на автодороге Павлодар - Кызылорда, в районе поселка Щидерты, произошло ДТП с участием двух автомашин Toyota Alphard. После столкновения одна из автомашин, изменив траекторию движения, совершила наезд на дорожное ограждение в виде криволинейного бруса. В результате ДТП 34-летний пассажир доставлен в больницу. Проводится проверка, назначены экспертизы.
 
В этот же день около 07.30 водитель Volksvagen Passat совершил наезд на несовершеннолетнюю 2008 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами госпитализирована в больницу. Проводится проверка.
 

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