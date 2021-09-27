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Фонтан воды высотой в пятиэтажный дом бил в Петропавловске

26.09.2021, 12:43 9856
Фонтан воды высотой в пятиэтажный дом бил в Петропавловске
Фото: скриншот с видео
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 СЕНТЯБРЯ - В Петропавловске из-за порыва трубы образовался фонтан горячей воды высотой в пятиэтажный дом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Авария на теплосети произошла вечером в субботу, 25 сентября. Как сообщили в пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, теплосеть по улице Мусрепова, 6 повредил большегрузный автомобиль. Прорвало трубу диаметром 100 миллиметров. 
 
В результате происшествия никто не пострадал. Полиция сообщила, что водитель автомашины КамАЗ повредил теплотрассу и скрылся. За рулем находился 30-летний житель города. В обстоятельствах происшествия предстоит разбираться сотрудникам правоохранительных органов.
 
Для ликвидации аварии ТОО "Петропавловские тепловые сети" пришлось отключить от подачи горячей воды шесть многоквартирных жилых домов и один социальный объект.
 
На устранение аварии ушло более двух часов. Подачу воды возобновили.


 

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