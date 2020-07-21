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Газовоз взорвался в Алматинской области

20.07.2020, 15:08 7264
Газовоз взорвался в Алматинской области
Талдыкорган. 20 июля. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские спасли трех человек в дорожно-транспортном происшествии с участием газовоза, сообщает Kazakhstan Today.
 
Инцидент произошел в субботу, 18 июля, в 20 часов, на 548 километре автодороги Алматы - Усть-Каменогорск. Автомашина марки ЗИЛ двигалась в северном направлении. Сидевший за рулем 38-летний мужчина не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с патрульной автомашиной Peugeot 307, ехавшей в попутном направлении.
 
По инерции газовоз столкнулся еще с двумя автомобилями: сначала с легковым авто Mazda 626, затем с фурой Renault, которые двигались по полосе встречного движения. После этого ЗИЛ съехал на обочину и опрокинулся.
 
В патрульном экипаже находились два сотрудника полиции - Максим Шевченко и Руслан Мельдеханов. За несколько секунд до взрыва, предвидя последствия, полицейские кинулись сначала спасать водителя газовоза. Им удалось быстро вытащить водителя из опасной зоны. Спустя мгновение газовоз взорвался и сгорел дотла.
 
Кроме того, полицейским удалось спасти других участников аварии, оказав им на местах первую медицинскую помощь. Водитель автомашины ЗИЛ доставлен в больницу Ушарала.
 
В ДТП скончался 48-летний водитель автомобиля Mazda 626. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
 
Патрульные полицейские также пострадали в ДТП - они получили множественные резаные раны. Несмотря на это, стражи порядка продолжали исполнять свой служебный долг.
 
До приезда скорой помощи пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и обеспечили безопасность, оцепив место ДТП и осуществляя отвод транспорта.
 
Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 

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