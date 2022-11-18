Газовый баллон взорвался на СТО в Петропавловске: 9 человек пострадали

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Петропавловск. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В промзоне Петропавловска на территории СТО взорвался газовый баллон. Пострадали 9 человек.

На кадрах видео с камер наружного наблюдения видно, как тряхнуло крышу одного из сооружений и следом повалил густой дым, сообщает Петропавловск.news

По информации ДЧС, 17 ноября в 16.16 на центральный пункт пожарной связи по телефону 101 поступила информация о взрыве в здании СТО. Прибывшие на место пожарные и спасатели обнаружили, что произошел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из баллона, установленного в легковом автомобиле. Взрыв произошел в одном из зданий СТО, частично обрушились конструкции, возник пожар.

Площадь пожара составила 100 кв. м. Девять человек госпитализированы, состояние, степени тяжести и личности устанавливаются.

С пострадавшими и их родственниками работали специалисты группы психологической помощи ДЧС СКО.

На ликвидацию последствий выезжали 43 человека из подразделений МЧС. Пожар локализован в 16.53. Жертв нет. Материальный ущерб и причина устанавливаются.