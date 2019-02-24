"Гелендваген" и КамАЗ насмерть сбили мужчину на трассе Алматы - Усть-Каменогорск и скрылись с места ДТП

Талдыкорган. 28 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские задержали водителей грузовика и внедорожника, подозреваемых в смертельном наезде на пешехода, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, вечером 24 января на 189-м километре трассы Алматы - Усть-Каменогорск обнаружено тело мужчины со следами, характерными для наезда автотранспорта. Позднее личность погибшего была установлена, им оказался 51-летний житель Коксуского района.

В результате объявленного плана "Перехват" инспекторами роты дорожно-патрульной полиции установлены и задержаны скрывшиеся с места происшествия водители двух автомашин - внедорожника "Гелендваген" и грузовика КамАЗ, совершившие наезд на пешехода поочерёдно. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование согласно статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - пояснили в пресс-службе областной полиции.

Расследование поручено провести сотрудникам областного управления дознания, в ходе которого уже установлено, что первоначально наезд на пешехода произвел водитель внедорожника, а затем на потерпевшего наехал грузовик.

"Распространяемая в соцсетях информация о том, что один из водителей имеет отношение к правоохранительным органам, не соответствует действительности. Расследование по факту находится на контроле руководства департамента полиции", - дополнили в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия пока не разглашается.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства