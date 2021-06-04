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В Костанайской области совершил суицид глава районного отдела образования

03.06.2021 13366
КОСТАНАЙ. 3 июня - Руководитель отдела образования Мендыкаринского района Костанайской области Калыбек Жугинисов покончил с собой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Известно, что чиновника подозревали в коррупционном преступлении.
 
Как пишет "ТоболИнфо", трагедия случилась 2 июня в поселке Боровском. По данным издания, Калыбек Жугинисов около двух недель находился под домашним арестом, в отношении него велось досудебное расследование. Он подозревался в коррупции. 2 июня супруга уехала в Костанай, он остался дома один. Вечером родственники обнаружили его повешенным.
 

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