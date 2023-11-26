25.11.2023, 13:14 22336
Гонки автобусов в Шымкенте: пострадали 11 человек
Особое внимание медиков приковано к пострадавшей беременной женщине
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Шымкент. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупное ДТП произошло в центре Шымкента. На оживленной улице столкнулись два пассажирских автобуса. В результате пострадали сразу 11 человек, сообщает КТК.
Водители устроили гонки, соревновались друг с другом на дороге, а пострадали люди", - говорят пассажиры.
Из 11 пострадавших в больнице в итоге остались два человека. Остальных после оказания первой помощи отпустили домой. Госпитализированные сейчас в отделении нейрохирургии. Особое внимание медиков приковано к беременной 31-летней женщине.
Все специалисты осмотрели. Наш гинеколог, уролог все проверили по имеющемуся алгоритму действий в таких ситуациях. Сейчас состояние здоровья оцениваем как средней степени тяжести. Прогноз благоприятный", - рассказал хирург Мадияр Дуйсенов.
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26.11.2023, 13:46 5501
В Астане семилетняя девочка попала в больницу после избиения дома
Фото: pexels.com
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Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Педагоги одной из школ Астаны обнаружили следы побоев на теле школьницы. Сразу из школы семилетнюю девочку отправили в больницу, сообщает уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева.
Съездила к семилетней девочке, которая поступила в больницу в результате систематических избиений дома. Ребенок спрашивал, можно ли остаться в больнице и не возвращаться домой", - написала в своем Instagram детский омбудсмен.
По ее словам, следы побоев на теле ребенка обнаружили в школе. Педагоги сразу же вызвали инспекцию по делам несовершеннолетних. Также омбудсмен отметила, что в семье пострадавшей еще шестеро детей.
Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за бытовое насилие. С 1 июля полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. По факту совершения бытового насилия для составления протокола теперь достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение принимает суд.
Также в Казахстане появился единый телефон доверия для жертв бытового насилия и буллинга. Он внесен в перечень государственных экстренных служб.
Между тем за 8 месяцев текущего года в стране совершено 578 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере - на 2% меньше, чем годом ранее. За последние четыре с половиной года свыше 800 человек погибли от домашнего насилия в Казахстане.
Как сообщалось ранее, широкий общественный резонанс вызвало убийство семилетней Миланы Давыдовой в Экибастузе. Пропавшую девочку полицейские и волонтеры искали двое суток. В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело ребенка. По подозрению в убийстве несовершеннолетней были задержаны мать девочки и ее знакомый.
Также сообщалось о смерти восьмимесячного ребенка в поселке Шидерты. Волонтеры рассказали, что, по словам местных жителей, младенец умер от истощения, а остальные дети в этой семье находятся "на грани", сообщает "Павлодар-онлайн".
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Кроме того, в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей. В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия.
25.11.2023, 12:26 23281
В Шымкенте в результате прорыва канализации разрушился частный дом
Авария произошла на старом коллекторе, которому больше 60 лет
Фото: otyrar.kz
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Шымкент. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Онтустик пострадали от ночного потопа, сообщает otyrar.kz.
По словам Людмилы Панкратовой, вода стала прибывать стремительно. 74-летнюю женщину на ночь приютила соседка, а на утро выяснилось, что в доме пенсионерки обрушилась стена, полы и двор заполнены вязкой, скользкой грязью, дом пошел трещинами. Женщина говорит, не знает, как жить дальше.
Дома соседей Людмилы Панкратовой находятся выше, и постройки выдержали натиск потока. Но дворы залиты грязью, зловонный запах разносится на несколько метров.
Как выяснилось, недалеко от домов, пострадавших во время проливного дождя, прорвало канализацию. Здесь ведутся ремонтные работы. Как рассказали в ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", авария произошла на старом коллекторе, которому больше 60 лет. По словам гендиректора компании, изношенность сетей водоотведения составила 77%. При этом генеральный директор ТОО Анарбек Орман заверил, что жалобы местных жителей на подтопления будут рассмотрены.
24.11.2023, 20:55 33036
В Павлодарской области назвали причину массового падежа лошадей
Специалисты предполагают, что у животных пастбищное отравление
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Павлодар. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - ЧП произошло в начале ноября между селами Максимовка и Розовка Павлодарского района. Возможной причиной гибели 51 лошади ветеринары называли пищевое отравление, сообщает Pavlodarnews.kz.
Пять животных принадлежали ТОО "Кирова", остальные - частным подворьям. Специалисты областной ветеринарной лаборатории исследовали патологический материал на общую токсичность, а в Национальном референтном центре по ветеринарии исключили особо опасные заболеваний животных.
Все результаты отрицательные. При вскрытии трупов животных установлено увеличенное в размере сердце, из тонкого и толстого отдела кишечника исходил зловонных запах газообразования, а в желудке содержалась непереваренная зеленая масса", - поделились в региональном управлении ветеринарии.
Животные паслись на полях ТОО "Кирова", где высаживали ячмень, овес, озимую рожь. При визуальном осмотре оставшихся животных у десяти лошадей заметили шаткую походку, затруднение дыхания, вздутие и диарею.
Предполагаемый диагноз - пастбищное отравление", - резюмировала в управлении ветеринарии.
Ранее стало известно, что в Актюбинской области у крупного рогатого скота выявлено серьезное инфекционное заболевание - эмфизематозный карбункул (эмкар). На территории крестьянского хозяйства вводят карантин.
В начале ноября в Западном Казахстане произошел массовый падеж скота.
22.11.2023, 19:51 74521
Машинистка конвейера погибла на фабрике "Казахмыс"
Женщина получила травму, несовместимую с жизнью
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Жезказган. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла 22 ноября на Жезказганской обогатительной фабрике №2, сообщает пресс-служба компании "Казахмыс".
В результате зажатия механизмом конвейера машинистка конвейера 1980 года рождения получила травму, несовместимую с жизнью. Скорая помощь констатировала смерть.
Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
В августе в Улытауской области рабочие ТОО "Корпорация "Казахмыс" вышли на забастовку.
Из-за износа оборудования на заводе "Казахмыс" страдает экология Балхаша. Фактические выбросы за 2022 года по городу составляют 78,5 тысячи тонн. Из них 73,8% выбросов приходится на Балхашский медеплавильный завод.
Справка: в состав ТОО "Корпорация "Казахмыс" входят рудники, обогатительные фабрики, угольные разрезы, медеплавильные заводы в Караганде, Балхаше, Жезказгане и Сатпаеве, а также рудник Шатыркуль. Согласно финансовому отчету за 2021 год, 70% корпорации принадлежит Владимиру Киму, 30% - Эдуарду Огаю.
22.11.2023, 14:57 80796
Стала известна причина массового отравления в одной из школ Жамбылской области
Фото: depositphotos
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Тараз. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте санэпидконтроля сообщили, что стафилококк стал причиной массового отравления детей и учителей в одной из школ Жамбылской области.
Стафилококк стал причиной массового отравления детей и педагогов в одной из школ Жамбылской области. Бактерию обнаружили в еде и у работников столовой, сообщает "Хабар 24".
Напомним, 7 ноября 2023 года в Байзакскую центральную районную больницу с диагнозом "пищевая токсикоинфекция" были госпитализированы 44 ученика и 2 учителя школы-гимназии имени Киикбаева. Прокуратура области начала расследование.
20.11.2023, 15:24 135541
Восемь районов в Северном Казахстане остались без электричества из-за урагана
Зафиксированы множественные технологические нарушения на оборудовании и сетях
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Петропавловск. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты АО "Северо-Казахстанская РЭК" ведут восстановление линий электропередачи и опор, поврежденных сильным ветром 18 ноября.
Специалистами компании были зафиксированы множественные технологические нарушения на оборудовании и сетях.
Мокрый снег и сильный ветер привели к обледенению линий электропередачи и изломам на опорах. На данный момент аварийные бригады ведут осмотр и устранение повреждений в районах: Аккайынский (в том числе село Смирново), М.Жумабаева, Кызылжарский (в том числе аул Бесколь), Мамлютский, Жамбылский, Есильский, Тимирязевский, Шал акына", - сказано в сообщении "АО "Севказэнерго".
Отмечается, что наиболее сложное технологическое нарушение произошло в районе Жумабаева. Там усилиями городских и районных ремонтных бригад ведется восстановление поврежденной опоры ВЛ-110 кВ "ПТЭЦ-2-Булаево-нефть", которое привело к полному ограничению электроснабжения потребителей района.
Напомним, последствия урагана устраняют в ряде регионов Казахстана. В субботу вечером сильными порывами срывало кровли со зданий, есть пострадавшие. Жители ряда регионов остались без электричества.
Из-за урагана на Экибастузской ТЭЦ остановились котлы.
В связи с разрушениями из-за урагана в Карагандинской области объявят режим ЧС.
20.11.2023, 14:34 138451
Скопление фур на границе Казахстана и Кыргызстана объяснили в Погранслужбе КР Дополнено
Скопление фур является сезонным и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана
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Бишкек. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы зафиксировано скопление транспортных средств и грузов, сообщили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызской Республики.
Как отметили в Погранслужбе Кыргызстана, по состоянию на 11.00 20 ноября в очереди для прохождения пограничного контроля перед КПП "Ак-Тилек-автодорожный" находятся 500 грузовых автомашин. За прошедшие сутки из Кыргызстана в Казахстан выехали 280 автомашин.
Скопление грузовых транспортных средств в пункте пропуска является сезонным и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления из Кыргызской Республики. При этом грузовые транспортные средства с животными и скоропортящейся продукцией пересекают пункт пропуска вне очереди", - сказано в сообщении ведомства.
Также отмечается, что как со стороны Кыргызстана, так и со стороны Казахстана ограничений для грузовых транспортных средств не имеется.
Все пункты пропуска через кыргызско-казахстанскую государственную границу функционируют в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
Дополнено 20.11. 2023, 16.10
Пограничная служба сообщает, что с кыргызской стороны в пунктах пропуска "Ак-Тилек" (КР) - "Карасу" (РК) на кыргызско-казахстанской границе отмечается скопление грузовых транспортных средств. Основными причинами явились сезонное увеличение въездного грузопотока в связи с транспортировкой плодоовощной продукции и в целом транзита грузов через Казахстан", - сообщили в погранслужбе КНБ РК.
По данным ведомства, пропускная способность на въезд пункта пропуска "Карасу" составляет до 300 транспортных средств в сутки.
С учетом складывающейся ситуации, организовано тесное взаимодействие с пограничной службой ГКНБ Кыргызской Республики.
Напомним, пилот электронной очереди для автомобилей запущен на границе Казахстана с Россией.
20.11.2023, 11:28 139856
Проведение крупного бизнес-форума перенесли в другое место из-за вспышки кори в Назарбаев университете
В университете ввели ограничительные меры
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Форум социальных предпринимателей Qurultai 2023 перенесли в Конгресс-центр из-за ограничительных мер, введенных в Назарбаев университете в связи со вспышкой кори.
Ранее действовали некоторые ограничительные меры, принятые по постановлениям главного санитарного врача РК. В связи с этим большие студенческие мероприятия были отменены или перенесены. Также были переведены на онлайн-формат занятия, на которых присутствовали более 40 человек. Бизнес-форум - стороннее крупное мероприятие, его проведение в стенах кампуса также было отменено в целях соблюдения безопасности и нераспространения болезни в преддверии важного экзаменационного периода", - сообщили в пресс-службе университета.
Ранее среди студентов вуза были выявлены 13 случаев кори.
Все заболевшие вовремя получили медицинскую помощь и сегодня чувствуют себя удовлетворительно", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что больше случаев кори не зафиксировано, поэтому с 20 ноября все занятия возвращены в очный режим, включая предстоящие экзамены.
Университет продолжит проводить оценку риска массовых мероприятий с соблюдением соответствующих профилактических мер общественного здравоохранения и в соответствии с указаниями главного государственного санитарного врача", - отметили в вузе.
Напомним, форум должен был пройти в Назарбаев университете 23-24 ноября.
На сайте Ассоциации социальных предпринимателей сообщается, что курултай пройдет с 23 по 24 ноября. Мероприятие нацелено на обмен опытом между государственными органами, некоммерческими структурами и представителями бизнес-сообщества.
Сегодня в Астане проходит дополнительная вакцинация детей от кори. Сообщалось, что на 10 ноября диагноз "корь" подтвердился у 580 больных, в том числе среди взрослых - 98 случаев, что составило 16,9%, среди подростков 15-19 лет - 35 случаев, или 6%.
Ранее сообщалось, что во всех медучреждениях Абайской области объявили карантин из-за кори.
Также в Мангистауской области выявили свыше тысячи случаев заболевания корью. Больше всего от инфекции пострадали дети от года до 14 лет.
В начале ноября в Казахстане почти 30 детей оказались в реанимации из-за кори. Врачи оценивают состояние детей, находящихся в реанимации, как средней степени тяжести.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость выросла на 30%, в частности, число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. По словам инфекционистов, такого числа больных корью в области
В связи со сложившейся ситуацией и для прекращения дальнейшего распространения инфекции постановлением главного государственного санврача Казахстана с 6 ноября началось проведение дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита (ДМИ против кори) детям в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней. С 5 декабря начнется иммунизация детей в возрасте от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней.
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