Горели билборды, павильоны и торговые дома: сильный пожар произошел в Алматинской области   

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Конаев. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 24 декабря в 03.35 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Есике горят навес, билборды, торговые павильоны, магазины с переходом на кровлю торгового дома "Пассаж" и на торговый дом "Шамшат", сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.





На момент прибытия первых пожарных подразделений в 03.40 торговые павильоны, магазины и кровля ТД "Пассаж" были охвачены огнем. Дополнительно на место были направлены силы и средства близлежащих подразделений. Пожар распространился на большую площадь из-за позднего сообщение на пульт "101". В 06.20 пожар был локализован, в 07.40 ликвидирован. Общая площадь пожара составила 1958 квадратных метров.





Не допущено распространение огня на близстоящий торговый дом "Халифа", склад одежды и мебельный магазин.





Жертв и пострадавших нет. Для выяснения причины пожара на место были направлены начальник отдела дознания и испытательной пожарной лаборатории ДЧС Алматинской области. В ликвидации пожара были задействованы 34 сотрудника и 11 единиц техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников 3 единицы техники дорожной патрульной службы, 6 работников и 2 единицы техники бригады скорой медицинской помощи.



