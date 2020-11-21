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Горящий на ходу вагон поезда попал на видео в Нур-Султане

20.11.2020 6967
Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Нур-Султане попал на видео поезд, едущий с пылающим вагоном, передает Kazakhstan Today.
 
Видео пожара опубликовано на Telegram-канале Kozachkov offside. 

 
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, 19 ноября, в 03.11, в службу пожаротушения ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о том, что горит вагон восстановительнного поезда №18 Акмолинского отделения магистральной сети. 
 

По прибытии столичных огнеборцев в составе 15 человек личного состава и трех единиц техники было установлено, что на железнодорожном пути №50 горел резервный вагон-ресторан №027 на площади 50 квадратных метров. В результате горения вагона-столовой от воздействия пламени загорелась кабина гусеничного трактора марки № Т-330, стоящего на платформе для размещения вагонных тележек на соседнем пути", - об этом проинформировал официальный представитель МЧС РК Талгат Уали. 

 
Пожар локализован и ликвидирован в 04.22. В тушении возгорания вагона был задействован пожарный поезд ВПК ЖД. 
 
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
 

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