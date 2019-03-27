Гражданка Филиппин тяжело пострадала в результате аварии с тремя автобусами в Нур-Султане

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Среди пострадавших в результате аварии с участием трех автобусов в Нур-Султане есть гражданка Филиппин. Ее состояние оценивается как тяжелое, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на заседании акимата руководитель городского управления общественного здравоохранения Камалжан Надыров, всего в аварии 2 человека погибли и пострадали 36, из которых 26 человек - госпитализированы.

"Среди пострадавших есть гражданка Филиппин, 1983 года рождения, ее состояние оценивается как тяжелое. Предварительный диагноз - "травма грудной клетки, перелом бедер". С пострадавшими работают психологи", - проинформировал Надыров.

По его словам, на месте происшествия работают 19 бригад скорой помощи, сообщает официальный сайт городского акимата.

Также отмечается, что аким города распорядился оказать семьям погибших и пострадавшим всестороннюю помощь. "От имени акимата и от себя лично выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибших в аварии", - сказал Бахыт Султанов.

Кроме того, сегодня в ходе брифинга в акимате Камалжан Надыров проинформировал о состоянии пострадавших в аварии. Он уточнил, что детей среди них нет.

"Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. У шести пациентов состояние оценивается как тяжелое, у восьми - как средней степени тяжести. В ДТП попала также машина скорой медицинской помощи. В машине находились водитель и два фельдшера скорой помощи. Водитель машины скорой помощи не пострадал, у одного фельдшера отмечена закрытая черепно-мозговая травма и один фельдшер получил травму колена. На данный момент они осмотрены и отпущены домой для амбулаторного лечения", - сказал руководитель управления общественного здравоохранения.

В целом было задействовано 15 бригад скорой помощи. Первая бригада прибыла на место ДТП в течение четырех минут.

Вместе с тем Надыров опроверг распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о необходимости срочного сбора крови для пострадавших в крупном ДТП.

"Хотел бы официально заверить, что это неправда. Всё необходимое - лекарства, запасы крови - имеется, медицинская помощь оказывается в полном объеме", - отметил он.

Для установления причин ДТП начато досудебное расследование. "Сейчас начато досудебное расследование, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. По их результатам будут установлены обстоятельства данного происшествия", - сообщила журналистам пресс-секретарь столичного департамента полиции Софья Кылышбекова.

Она уточнила, что результаты экспертизы устанавливаются до 30 суток.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на пересечении проспектов Кабанбай-батыра и Улы Дала. Произошло столкновение трех автобусов №№ 303, 12, 53, машины скорой помощи и легкового автомобиля Hyundai. Автобус маршрута №303 допустил столкновение с автобусом маршрута №12, далее были задеты автобус маршрута №53 и машина скорой помощи. По предварительной информации, в результате аварии погибли водитель автобуса 1966 года рождения и пассажирка 1992 года рождения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства