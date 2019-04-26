В Восточном Казахстане группа браконьеров напала на инспекторов (ВИДЕО)

Усть-Каменогорск. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области во время патрулирования озера Жайсан на двух инспекторов отдела Кокпектинской инспекции лесного хозяйства и животного мира напали браконьеры, передает Kazakhstan Today.

23 апреля 2019 года, около 18.30, государственными инспекторами отдела Кокпектинской инспекции лесного хозяйства и животного мира были проведены рейдовые мероприятия в период нереста рыбы на участке Базарка озера Жайсан в ВКО. В ходе проведения рейда на двух инспекторов отдела было совершено нападение жителей села Тассай", - сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК Сакен Дилдахмет.

По его словам, нападавших было около 10 человек на пяти лодках.

Они оскорбляли нецензурной бранью, угрожая физической расправой, после чего нанесли удары веслами и таранили лодку, неоднократно пытаясь повредить и опрокинуть", - сказал Дилдахмет.

Инспекторы сообщили о произошедшем в Кокпектинский районный отдел полиции.





Напомним, группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" 13 января обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов.

Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники не смогли "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск.

После обнаружения инспекторов доставили в городскую больницу Астаны. Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Инспектору Ницыку нанесены тяжелые телесные повреждения.

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