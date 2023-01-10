Грузовой поезд сошел с рельсов в Туркестанской области
Для ликвидации последствий схода подняты восстановительные поезда станций Шымкент, Арыс. Причины происшествия установит специально созданная комиссия", - сообщили в компании.
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9 января в 16.55 силы и средства ДЧС - 16 единиц техники, более 60 человек личного состава и службы взаимодействия направлены по повышенному номеру вызова по адресу: Алатауский район, Северное кольцо, шоссе 92/7. По прибытии обнаружено горение контейнеров на предварительной площади 100 квадратных метров на территории рынка "Арлан", - проинформировали в пресс-службе.
Ввиду сильного задымления личный состав работает в СИЗОД", - добавили в ДЧС.
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Караганда. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский автобус, следовавший из Казахстана в Новосибирск, перевернулся на трассе в Алтайском крае.
"ДТП произошло в 17 километрах от села Панкрушиха. Сошел с трассы и перевернулся автобус, следовавший по маршруту Караганда - Новосибирск. В салоне находились 54 пассажира. Причины аварии выясняются", - сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
В результате происшествия пострадали пять человек.
Прокуратура организовала проверку причин аварии.
Один из пострадавших при взрыве цистерны близ Актау скончался в больнице
К сожалению, один из пациентов скончался. Состояние второго, 1981 года рождения, по-прежнему оценивается как тяжелое. У него черепно-мозговая травма, термические ожоги 3-й степени правой голени и правого плеча. Врачи делают все возможное для улучшения состояния пациента", - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.
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В пригороде Актау взорвалась цистерна с ГСМ, есть пострадавшие
7 января около 21.00 на базе транспортной компании ТОО "BBJ Group", расположенной в Мунайлинском районе сельского округа Даулет произошел взрыв цистерны с ГСМ с последующим горением. В результате взрыва пострадали два человека", - рассказал капитан гражданской защиты, главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям Мунайлинского района Жайнат Ауесбаев.
Пострадавший 1989 года рождения получил термический ожог головы, лица и шеи. Ожог обеих кистей 15 процентов. У второго пострадавшего, 1981 года, черепно-мозговая травма, термические ожоги третьей степени правой голени, правого плеча", - рассказали в пресс-службе МОБ.
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