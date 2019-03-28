Иностранца сняли с авиарейса Нур-Султан - Алматы за пьяный дебош

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Сорокалетний житель Китая в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на борту воздушного судна, следовавшего их Нур-Султана в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, в линейный отдел полиции в аэропорту Нур-Султана от представителя авиакомпании АО "Эйр Астана" поступило сообщение о том, что на борту авиарейса сообщением "Нур-Султан - Алматы" находится правонарушитель.

При проверке был установлен 40-летний гражданин КНР, который, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, на замечания не реагировал, мешал спокойствию пассажиров. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины было алкогольное опьянение средней степени", - проинформировали в ДПТ.

Сообщается, что нарушитель был снят с авиарейса. В его отношении составлен административный протокол по статье КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Кроме того, иностранца оштрафовали на 5 МРП (2525 тенге. - Прим. агентства).

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