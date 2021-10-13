Инструктор аттракциона, на котором погибла карагандинка, грубо нарушил технику безопасности

АЛМАТЫ. 12 ОКТЯБРЯ - Самолет авиакомпании Air Astana, вылетевший в Актобе, вернулся в аэропорт Алматы по технической причине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Борт, выполнявший рейс КС 863 Алматы - Актобе, вылетел сегодня в 05.30 из Алматы. По технической причине и отсутствия технического обслуживания в аэропорту прилета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета", - рассказали в пресс-службе Air Astana.
Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме.
В компании добавили, что вылет рейса ожидается в 15.40.
Фото: Instagram dorogi_karagandy
КАРАГАНДА. 12 ОКТЯБРЯ - В Карагандинской области в результате ДТП на автодороге Абай - Шахтинск погибли три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте полиции региона, 11 октября около 14.00 19-летний водитель автомашины "Лада Приора", двигаясь на автодороге Абай - Шахтинск, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной "Нива-21213" под управлением 59-летнего водителя.
В результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний пассажир автомашины "Лада Приора" и 52-летняя пассажирка автомашины "Нива-21213". В медицинское учреждение доставлены водители и два пассажира автомашины "Лада Приора". 18-летний пассажир автомашины "Лада Приора", не приходя в сознание, умер в больнице", - рассказали в полиции.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
УРАЛЬСК. 11 ОКТЯБРЯ - Жительница села Подстепное Теректинского района Мейрамгуль Кубашева рассказала об избиении ее сына - ученика седьмого класса школы №1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По её словам, 4 октября между учениками произошла драка, во время которой её сын получил травмы и попал в больницу, сообщает портал "Мой ГОРОД
".
Сын упал и не смог подняться, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и подкожную гематому лица, состояние средней степени тяжести. Это не первый случай, до этого дня я молчала, но не в этот раз. О беспорядках в школе я не раз говорила руководству, никаких мер не было предпринято. После произошедшего случая с моим сыном начались какие-то сдвиги. Директор школы не требует порядка в учебном заведении, ученики могут нецензурно выражаться при учителе, школьную форму не носят, и это касается не только школьников", - написала женщина в соцсети.
Она приложила к посту выписки из больницы с официальным диагнозом.
В свою очередь, руководитель Теректинского районного отдела образования Жанаргуль Хусаинова отметила, что по данному факту создана специальная комиссия и ведётся служебная проверка.
Да, действительно, такой случай произошел 4 октября - между учениками 7 и 8 класса произошла драка. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних изучают обстоятельства произошедшего. Кроме этого, в нашем ведомстве создана специальная комиссия, которая детально изучит все факты. Об итогах проверки мы сообщим дополнительно", - отметила Жанаргуль Хусаинова.