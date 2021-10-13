Инструктор аттракциона, на котором погибла карагандинка, грубо нарушил технику безопасности

В компании добавили, что вылет рейса ожидается в 15.40.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме.

АЛМАТЫ. 12 ОКТЯБРЯ - Самолет авиакомпании Air Astana, вылетевший в Актобе, вернулся в аэропорт Алматы по технической причине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фото: Instagram dorogi_karagandy

КАРАГАНДА. 12 ОКТЯБРЯ - В Карагандинской области в результате ДТП на автодороге Абай - Шахтинск погибли три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции региона, 11 октября около 14.00 19-летний водитель автомашины "Лада Приора", двигаясь на автодороге Абай - Шахтинск, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной "Нива-21213" под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний пассажир автомашины "Лада Приора" и 52-летняя пассажирка автомашины "Нива-21213". В медицинское учреждение доставлены водители и два пассажира автомашины "Лада Приора". 18-летний пассажир автомашины "Лада Приора", не приходя в сознание, умер в больнице", - рассказали в полиции.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.



