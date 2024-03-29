Из-за ливня Алматы парализовали 10-балльные пробки   

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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 28 марта в Алматы усилился ветер, началась гроза и полил сильный дождь. По информации "2ГИС", в Алматы, как в центре, так и на окраинах, образовались пробки до 10 баллов.





В связи с погодными условиями приведены в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации. Силы и средства ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы, в состояние повышенной готовности, работает оперативная группа.





Дополнено 28.03.2024, 18.59





В Международном аэропорту Алматы сообщили, что в связи со сложными метеоусловиями - дождь, гроза, порывистый ветер до 30 метров в секунду - наблюдаются задержки рейсов. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме.



