Из-за угрозы паводка в Актюбинской области эвакуировали более 70 человек  

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Актобе. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Талые воды затопили взлетно-посадочную полосу в аэропорту Актобе, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.





Очистку взлетно-посадочной полосы от талых вод проводят в аэропорту имени Алии Молдагуловой в Актобе. В связи с этим воздушная гавань закрыта на прием и выпуск авиарейсов с 6.30 до 17.00 27 марта, сообщили в пресс-службе аэропорта.





Между тем премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рабочем порядке заслушал доклады о ситуации в регионах на фоне интенсивного таяния снега, ледяных масс и проводимой противопаводковой работе, сообщили в пресс-службе правительства. Он поручил МЧС совместно с акиматами регионов продолжать противопаводковые работы и ежесуточно докладывать о ситуации в стране.





По данным МЧС, всего в противопаводковых мероприятиях задействовано 2500 человек личного состава, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств. Работы ведутся согласно алгоритму действий. Продолжают действовать телефоны горячей линии МЧС 8 717 2 70 41 14, а также территориальных подразделений.





Функционируют республиканский и региональные оперативные штабы в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях, а также в областях Абай, Ұлытау и Астане.





На протяжении нескольких дней сообщения о подтоплениях и разрушениях талыми водами поступают из разных регионов страны.



