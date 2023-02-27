Из-за задержки рейса пассажиры устроили скандал в аэропорту Астаны   

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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В СМИ распространились видео с разъяренными пассажирами - граждане недовольны задержкой рейса авиакомпании FlyArystan, передает корреспондент информационного агентства Kazakhstan Today.





Пассажиры рассказали, что утренний рейс из Астаны в Шымкент задержали на 10 часов из-за неблагоприятных погодных условий, а потом вылет вовсе отменили.





Рейс КС-7307 Астана - Шымкент 25 февраля 2023 года был запланирован на 05.40 на воздушном судне "Эйрбас-А320". В связи со сложными погодными условиями (сильный попутный ветер в аэропорту Шымкента) вылет рейса был задержан и в дальнейшем отменен. По всем фактам изменения статуса рейса были направлены соответствующие уведомления пассажирам", - пояснили в Комитете гражданской авиации.





По данным комитета, во время ожидания вылета пассажирам была организована раздача прохладительных напитков и горячего питания. Также всем обратившимся пассажирам был оформлен полный возврат билетов.





Отмечается, что КГА и Авиационной администрацией Казахстана будет проведена дополнительная проверка по факту задержки рейса и в случае установления нарушений со стороны авиакомпании будут приняты соответствующие меры.





На одном из видео - женщина в порыве агрессии кидает предметы в сотрудников аэропорта.









Около 20 пассажиров стали предъявлять претензии представителям а/к и активно выражать свое неудовольствие, а именно: находясь на стойке регистрации на втором этаже Т-2, кидались личными вещами, сумками и пластиковой бутылкой из-под питьевой воды, а также были повалены информационные столбики и оградительные ленты", - информировали в департаменте полиции на транспорте.





В ходе проведения разбирательств была установлена 27-летняя жительница столицы, которая должна была улететь этим рейсом. В отношении гражданки были составлены административные протоколы по статье 434, часть 1, КоАП РК (Мелкое хулиганство) и статье 73-2 КоАП РК (Побои).